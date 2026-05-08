Lunasi Utang ke Aremania dan Aremanita! Marcos Santos Minta Pemain Arema FC Tumbangkan PSM Makassar

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta para pemain melunasi hutang kepada Aremania dan Aremanita dengan memenangkan pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Marcos dalam sesi konferensi di Kota Malang, Jumat, mengatakan para pemain memiliki tanggung jawab bermain bagus dan bekerja keras selama 90 menit untuk memastikan kemenangan pada laga besok.
"Pemain sudah tahu kalau punya hutang dengan suporter sehingga harus melakukan yang terbaik dengan mendapatkan tiga poin," kata Marcos.
Baca Juga:Hasil Play-off Liga 2: Persipura Jayapura Tumbang 0-1 dari Adhyaksa FC, Mimpi Promosi ke Super League Buyar!
Jelang laga melawan PSM Makassar Arema FC mengalami masa sulit dengan tak pernah mendulang kemenangan dalam tiga pertandingan.
Arema sebenarnya sanggup menahan imbang Persib Badung 0-0 tetapi di dua laga selanjutnya melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, Arema FC dipaksa bertekuk lutut.
Padahal di dua laga melawan sesama tim asal Jawa Timur manajemen dan tim pelatih memiliki ekspektasi Arema FC mampu mendulang poin sempurna.
Marcos menegaskan hasil minor di pertandingan sebelumnya menjadi motivasi bagi para pemain untuk bangkit dan fokus saat melawan PSM.
Bahkan, menurut penilaian dia, selama sesi latihan dalam kurun waktu satu pekan ini seluruh punggawa Arema FC berusaha memperbaiki performa di atas lapangan dengan berlatih lebih keras ketimbang minggu-minggu sebelumnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan tambahan tiga poin dari laga melawan PSM akan membuka kesempatan bagi tim yang dia latih untuk naik peringkat.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1