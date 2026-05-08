Antara
Sabtu, 9 Mei 2026 | 03.35 WIB

Lunasi Utang ke Aremania dan Aremanita! Marcos Santos Minta Pemain Arema FC Tumbangkan PSM Makassar

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com - Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta para pemain melunasi hutang kepada Aremania dan Aremanita dengan memenangkan pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Marcos dalam sesi konferensi di Kota Malang, Jumat, mengatakan para pemain memiliki tanggung jawab bermain bagus dan bekerja keras selama 90 menit untuk memastikan kemenangan pada laga besok.

"Pemain sudah tahu kalau punya hutang dengan suporter sehingga harus melakukan yang terbaik dengan mendapatkan tiga poin," kata Marcos.

Jelang laga melawan PSM Makassar Arema FC mengalami masa sulit dengan tak pernah mendulang kemenangan dalam tiga pertandingan.

Arema sebenarnya sanggup menahan imbang Persib Badung 0-0 tetapi di dua laga selanjutnya melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, Arema FC dipaksa bertekuk lutut.

Padahal di dua laga melawan sesama tim asal Jawa Timur manajemen dan tim pelatih memiliki ekspektasi Arema FC mampu mendulang poin sempurna.

Marcos menegaskan hasil minor di pertandingan sebelumnya menjadi motivasi bagi para pemain untuk bangkit dan fokus saat melawan PSM.

Bahkan, menurut penilaian dia, selama sesi latihan dalam kurun waktu satu pekan ini seluruh punggawa Arema FC berusaha memperbaiki performa di atas lapangan dengan berlatih lebih keras ketimbang minggu-minggu sebelumnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan tambahan tiga poin dari laga melawan PSM akan membuka kesempatan bagi tim yang dia latih untuk naik peringkat.

Editor: Banu Adikara
