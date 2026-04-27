Gol Menit Akhir Buyarkan Kemenangan PSS Sleman, Ansyari Lubis Siapkan Evaluasi Besar

JawaPos.com–Harapan PSS Sleman untuk membawa pulang kemenangan dari markas Persiba Balikpapan harus pupus pada menit-menit akhir pertandingan. Laga pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026 di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (26/4) malam, berakhir imbang 1-1 setelah Persiba mampu mencetak gol penyeimbang menjelang laga usai.

Hasil ini terasa mengecewakan bagi PSS Sleman karena mereka sebenarnya berada di atas angin. Laskar Sembada unggul jumlah pemain sejak akhir babak pertama dan sempat memimpin pertandingan pada babak kedua. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan.

Gol pembuka PSS lahir pada menit ke-73 lewat Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu sukses memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Persiba Balikpapan.

Setelah unggul, PSS berusaha menjaga ritme permainan. Sayangnya, kelengahan di menit-menit akhir membuat mereka kehilangan dua poin penting. Persiba akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-89 melalui aksi Arsa Ramadan Ahmad yang berhasil menuntaskan peluang di depan gawang.

Pelatih kepala PSS Sleman Ansyari Lubis dikutip dari pssleman.id mengaku hasil tersebut jauh dari target yang dibawa timnya ke Balikpapan. Dia menegaskan PSS datang dengan ambisi meraih kemenangan penuh demi memperkuat posisi di papan atas klasemen.

Menurut dia, hasil imbang ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemain. Dia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama soal mental bertanding yang dinilai belum stabil dalam situasi krusial.

Selain faktor mental, Ansyari juga menyoroti performa beberapa pemain yang dianggap belum mampu tampil maksimal. Evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan tim pelatih agar kesalahan serupa tidak kembali terulang pada pertandingan berikutnya.

Tambahan satu poin membuat PSS Sleman masih berada di puncak klasemen Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026. Namun posisi mereka belum sepenuhnya aman karena memiliki poin yang sama dengan Persipura Jayapura dan hanya unggul selisih gol serta head to head.