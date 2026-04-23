Bek Muda PSS Sleman Saiful Djoge Tampil Solid Lawan Persiku, Ansyari Lubis Beri Pujian

JawaPos.com–PSS Sleman mendapatkan sorotan positif usai kemenangan penting atas Persiku Kudus pada pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/26. Salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut adalah bek kanan muda mereka Saiful Djoge.

Pemain berusia 20 tahun asal Maluku Utara itu tampil impresif sepanjang laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (20/4) malam. Bermain penuh selama 90 menit, Saiful Djoge menunjukkan performa disiplin dan penuh determinasi saat menjaga sisi kanan pertahanan PSS Sleman.

Tugas berat langsung dihadapi Saiful Djoge karena harus mengawal pergerakan cepat winger Persiku Kudus Hugo Samir. Namun, pemain muda tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa duel penting berhasil dimenangkan dan agresivitas Hugo Samir mampu ditekan sepanjang pertandingan.

Penampilan apik Saiful Djoge menjadi jawaban atas sorotan yang sebelumnya diberikan Direktur Teknik PSS Sleman Pieter Huistra. Pada laga kontra PS Barito Putera di pekan sebelumnya, Pieter Huistra sempat menilai Saiful sebenarnya tampil cukup baik, tetapi mengalami kendala kebugaran pada momen krusial pertandingan.

Kondisi itu tampaknya langsung dijawab Saiful Djoge dengan penampilan penuh energi saat menghadapi Persiku Kudus. Konsistensi permainan dan kemampuan bertahan yang solid membuat lini belakang PSS tampil lebih stabil.

Pelatih kepala PSS Sleman Ansyari Lubis turut memberikan apresiasi atas performa pemain mudanya tersebut. Menurut dia, sebelum pertandingan dimulai Saiful Djoge telah berjanji kepada tim pelatih untuk tampil maksimal dan sanggup bermain penuh demi membantu tim meraih kemenangan.

”Jadi sebelum pertandingan lawan Persiku, dia sudah janji sama tim pelatih akan bermain full dengan baik. Pada pertandingan ini terbukti dia bisa melaksanakannya dengan baik,” ujar Ansyari Lubis dikutip dari ileague.id.

Pelatih PSS Sleman itu berharap motivasi dan kepercayaan diri yang ditunjukkan Saiful Djoge bisa terus dipertahankan pada pertandingan berikutnya. Dia menilai semangat pemain muda seperti Saiful sangat dibutuhkan tim dalam persaingan ketat menuju akhir musim.