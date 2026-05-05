3 Bintang Persebaya Surabaya Wajib Dievaluasi, Desakan Bonek Kian Keras Usai Pesta Gol

Pedro Matos absen saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC di Derbi Jawa Timur karena akumulasi kartu kuning. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menang telak 4-0 atas PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026), namun Bonek justru menyoroti tiga pemain asing yang dinilai belum maksimal dan perlu evaluasi serius demi ambisi juara musim depan. Kemenangan besar ini tak sepenuhnya meredam kritik suporter terhadap komposisi tim.
Hasil impresif di pekan ke-31 Super League 2025/26 memang membawa Persebaya Surabaya naik ke posisi keempat klasemen dengan 51 poin. Namun di balik euforia, tuntutan pembenahan skuad langsung mengemuka dari tribun hingga media sosial.
Mengapa Tiga Pemain Asing Jadi Sorotan Bonek?
Bonek secara terbuka meminta evaluasi terhadap Mihailo Perovic, Leo Lelis, dan Pedro Matos karena kontribusi mereka dinilai belum konsisten sepanjang musim ini. Kritik ini muncul meski tim baru saja mencatat kemenangan dominan dengan empat gol tanpa balas.
Salah satu komentar Bonek menegaskan keresahan tersebut dengan menyebut, “Perovic + Lelis + Matos mungkin evaluasi. Cari striker ganas + 1 bek lagi + pelapis Rivera.”
Pernyataan ini mencerminkan harapan suporter agar Persebaya Surabaya lebih tajam dan solid di semua lini.
Dalam 31 pekan berjalan, kebutuhan akan striker produktif dan lini belakang kokoh memang terasa. Apalagi target bersaing di papan atas menuntut kedalaman skuad yang lebih merata.
Bagaimana Performa Mereka Sepanjang Musim?
Performa Mihailo Perovic sebagai striker dinilai belum cukup menggigit di lini depan yang baru koleksi 5 gol dan 1 assist.
