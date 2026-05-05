Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 5 Mei 2026 | 18.37 WIB

3 Bintang Persebaya Surabaya Wajib Dievaluasi, Desakan Bonek Kian Keras Usai Pesta Gol

Pedro Matos absen saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC di Derbi Jawa Timur karena akumulasi kartu kuning. (Persebaya) - Image

Pedro Matos absen saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC di Derbi Jawa Timur karena akumulasi kartu kuning. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menang telak 4-0 atas PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026), namun Bonek justru menyoroti tiga pemain asing yang dinilai belum maksimal dan perlu evaluasi serius demi ambisi juara musim depan. Kemenangan besar ini tak sepenuhnya meredam kritik suporter terhadap komposisi tim.

Hasil impresif di pekan ke-31 Super League 2025/26 memang membawa Persebaya Surabaya naik ke posisi keempat klasemen dengan 51 poin. Namun di balik euforia, tuntutan pembenahan skuad langsung mengemuka dari tribun hingga media sosial.

Mengapa Tiga Pemain Asing Jadi Sorotan Bonek?

Bonek secara terbuka meminta evaluasi terhadap Mihailo Perovic, Leo Lelis, dan Pedro Matos karena kontribusi mereka dinilai belum konsisten sepanjang musim ini. Kritik ini muncul meski tim baru saja mencatat kemenangan dominan dengan empat gol tanpa balas.

Salah satu komentar Bonek menegaskan keresahan tersebut dengan menyebut, “Perovic + Lelis + Matos mungkin evaluasi. Cari striker ganas + 1 bek lagi + pelapis Rivera.”

Pernyataan ini mencerminkan harapan suporter agar Persebaya Surabaya lebih tajam dan solid di semua lini.

Dalam 31 pekan berjalan, kebutuhan akan striker produktif dan lini belakang kokoh memang terasa. Apalagi target bersaing di papan atas menuntut kedalaman skuad yang lebih merata.

Bagaimana Performa Mereka Sepanjang Musim?

Performa Mihailo Perovic sebagai striker dinilai belum cukup menggigit di lini depan yang baru koleksi 5 gol dan 1 assist.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Gacornya Warisan Eduardo Perez! Milos Raickovic dan Francisco Rivera Meledak di Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacornya Warisan Eduardo Perez! Milos Raickovic dan Francisco Rivera Meledak di Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.10 WIB

6 Rumor Panas Mengarah ke Persebaya Surabaya! Transfer Gratisan hingga Kejutan Abroad Bikin Heboh - Image
Sepak Bola Indonesia

6 Rumor Panas Mengarah ke Persebaya Surabaya! Transfer Gratisan hingga Kejutan Abroad Bikin Heboh

Selasa, 5 Mei 2026 | 16.21 WIB

Pengorbanan Milos Raickovic! Kuping Tebal Gelandang Persebaya Surabaya Jawab Kritikan Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Pengorbanan Milos Raickovic! Kuping Tebal Gelandang Persebaya Surabaya Jawab Kritikan Bonek

Selasa, 5 Mei 2026 | 15.26 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore