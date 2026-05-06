Umuh Muchtar Targetkan Persib Sapu Bersih Tiga Laga! Duel Kontra Persija Lebih Krusial dari Final!

JawaPos.com - Persib Bandung dihadapkan pada misi krusial di penghujung BRI Super League 2025/26. Manajer tim, Umuh Muchtar, secara tegas meminta seluruh pemain tampil habis-habisan dalam tiga laga tersisa demi mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Menurut Umuh, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Ia menekankan bahwa target tim bukan sekadar mengamankan poin, tetapi menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

Baginya, hasil imbang apalagi kekalahan bisa menjadi penghambat langkah menuju gelar juara.

“Di semua pertandingan sisa, kita harus berusaha meraih poin penuh. Mudah-mudahan tidak sampai draw, apalagi kalah. Target kita jelas, tiga kali menang agar tidak ada hambatan menuju juara,” ujar Umuh dikutip persib.co.id.

Pernyataan tersebut mencerminkan tekanan sekaligus optimisme yang tengah menyelimuti skuad Maung Bandung.

Konsistensi permainan dinilai menjadi faktor utama agar Persib mampu menjaga keunggulan hingga akhir musim.

Ujian pertama dari target tersebut akan dimulai saat Persib bertandang ke markas Persija Jakarta pada Minggu, 10 Mei 2026.

Laga klasik ini bukan hanya soal rivalitas, tetapi juga menjadi penentu arah perebutan gelar musim ini.

Lebih dari Final Umuh bahkan menyebut pertandingan melawan Persija memiliki nilai lebih dari sekadar final. Ia menilai laga tersebut akan menguji mental, fokus, serta kesiapan seluruh pemain dalam menghadapi tekanan besar.