Remaja 15 Tahun di Karawang Ditemukan Tewas Usai Nobar Persija vs Persib, Polisi Selidiki Kasusnya

AF, korban yang ditemukan tewas usai nobar Persija vs Persib. (istimewa)
JawaPos.com - Warga Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang remaja laki-laki di bantaran Sungai Citarum, Senin (11/5/2026) pagi.
Dikutip dari Fanspage Facebook Kata Kata Kota Kita Korban diketahui berinisial AF (15), seorang pelajar yang sebelumnya pamit kepada keluarga untuk menonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta.
Peristiwa ini langsung menjadi perhatian warga karena korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bawah tanggul sungai sekitar pukul 10.00 WIB.
Penemuan tersebut bermula saat warga sekitar melihat tubuh seorang remaja tergeletak dalam posisi tertelungkup.
Sebelumnya, AF diketahui meninggalkan rumah pada Minggu (10/5/2026) petang menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax merah.
Ia berpamitan kepada keluarga untuk mengikuti acara nobar laga Persib kontra Persija yang saat itu memang menyita perhatian banyak pencinta sepak bola.
Namun, hingga malam hari, korban tak kunjung pulang ke rumah. Pihak keluarga mulai panik setelah ponsel AF tidak dapat dihubungi.
Kekhawatiran keluarga akhirnya berubah menjadi duka mendalam setelah kabar penemuan jasad korban tersebar di lingkungan warga.
Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, membenarkan adanya penemuan mayat remaja tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, ditemukan luka serius pada bagian leher korban serta luka di area pelipis.
