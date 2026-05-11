Update Klasemen Super League Usai Borneo FC Bungkam Bali United! Pesut Etam Terus Tempel Ketat Persib Bandung

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda meraih kemenangan atas Bali United di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Kemenangan tersebut sekaligus membuat Pesut Etam - julukan Borneo FC Samarinda - terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.

Borneo FC menang tipis atas Bali United dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5) malam WIB. Pertandingan tersebut bisa dikatakan berjalan cukup dramatis karena kedua tim saling berbalas gol.

Skuad Pesut Etam sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Teppei Yachida pada menit ke-21. Kemudian, Borneo FC berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat brace Mariano Peralta (49’, 74’ (P)).

Namun, tak lama berselang, Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Caxambu (76’). Tapi, gol tersebut langsung dibalas Pesut Etam pada menit ke-79 lewat gol Juan Villa. Ahasil, mereka menutup laga dengan kemenangan.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang tren positif Borneo FC. Skuad Pesut Etam kini mencatat tujuh kemenangan dalam tujuh laga terakhir. Bahkan, mereka belum terkalahkan di 11 laga terakhir dengan rincian sembilan kemenangan dan dua imbang.

Selain itu, kemenangan tersebut juga berarti sangat penting. Borneo FC terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Kedua tim tersebut kini sama-sama mengoleksi 75 poin.

Perburuan gelar juara pun kian memanas. Terlebih kompetisi musim ini hanya tinggal menyisakan dua pertandingan saja. Dengan situasi tersebut, Borneo FC dan Persib Bandung tidak boleh terpeleset.

Jika pada akhirnya kedua kesebelasan kompak meraih kemenangan di dua laga tersisa, Persib Bandung akan tetap berada di puncak dan merebut gelar juara. Pasalnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu unggul head-to-head atas Pesut Etam.