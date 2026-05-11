Ketua Viking Tobias Ginanjar Beri Klarifikasi Insiden Pemain Persib di Bandara Balikpapan

Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional.
Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menyita perhatian publik, melainkan juga insiden kericuhan yang terjadi di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Senin (11/5/2026).
Kericuhan tersebut viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan situasi tegang yang melibatkan beberapa pemain Persib Bandung dengan sejumlah orang yang diduga suporter Persija Jakarta.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, menyampaikan apresiasi kepada Viking Borneo yang dinilai telah membantu menjaga situasi.
Melalui akun Instagram pribadinya @tobiasginanjar, Tobias mengucapkan terima kasih kepada Viking Borneo yang terus mengawal tim selama berada di Kalimantan.
“Hatur nuhun Viking Borneo yang sudah terus mengawal tim kebanggaan. Tetap semangat dan selalu jaga kondusivitas di sana, bangga memiliki kalian,” tulis Tobias.
Selain itu, Tobias juga mengunggah pernyataan resmi terkait insiden yang terjadi di bandara. Dalam klarifikasi tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Viking Borneo di Bandara Sepinggan bertujuan mengawal perjalanan official dan skuad Persib dari hotel menuju keberangkatan pesawat.
Menurut pernyataan resmi itu, situasi mulai memanas ketika beberapa orang yang disebut sebagai The Jakmania melontarkan nyanyian, kalimat, hingga gestur yang dianggap provokatif kepada para pemain Persib yang tengah menunggu jadwal boarding di area restoran bandara.
Kondisi tersebut kemudian memicu kericuhan singkat antara beberapa pemain Persib dan pihak yang diduga suporter Persija.
