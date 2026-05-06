Shayne Pattynama Ungkap Kunci Persija Hadapi Persib: Kepercayaan Diri dan Kerja Keras!

JawaPos.com - Kemenangan 2-0 yang diraih Persija Jakarta atas Persijap Jepara pada 4 Mei 2026 menjadi bekal penting jelang laga panas kontra Persib Bandung di pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Bek Persija, Shayne Pattynama, menilai hasil positif tersebut memberi dorongan besar, terutama dari sisi mental tim.

Menurut Shayne, tiga poin dari laga sebelumnya bukan sekadar tambahan angka di klasemen, tetapi juga suntikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan menghadapi pertandingan sarat gengsi seperti melawan Persib.

Duel ini memang selalu menghadirkan tensi tinggi dan atmosfer berbeda dibanding laga lainnya.

“Saya pikir ini bagus untuk kepercayaan diri. Pertandingan berikutnya adalah laga besar, El Clasico. Saya sudah melihat bagaimana atmosfernya, penuh emosi dan tekanan,” ujar Shayne dikutip ileague.id.

Pemain yang baru bergabung itu mengaku sempat menyaksikan pertemuan kedua tim di putaran pertama saat dirinya masih membela klub lain.

Dari pengamatannya, Persija sebenarnya mampu tampil kompetitif, meski harus puas tanpa kemenangan.

Bukan Cuma Soal Hasil Akhir Kini, dengan kondisi tim yang dinilai semakin solid, Shayne optimistis Macan Kemayoran bisa tampil lebih maksimal.