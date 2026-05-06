El Clasico Persib Bandung vs Persija Jakarta, Thom Haye Minta Tim Lebih Tajam di Depan Gawang

JawaPos.com - Persib Bandung membawa bekal penting jelang duel panas melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26, Minggu (10/5). Kemenangan tipis atas PSIM Yogyakarta menjadi dorongan moral bagi Maung Bandung untuk tetap menjaga posisi di jalur perebutan gelar.

Tambahan tiga poin dari laga sebelumnya membuat Persib masih bersaing ketat dengan Borneo FC Samarinda di papan atas klasemen.

Situasi ini membuat setiap pertandingan tersisa menjadi sangat krusial, termasuk laga melawan rival klasik mereka, Persija.

Gelandang Persib, Thom Haye, menilai timnya memang layak keluar sebagai pemenang saat menghadapi PSIM. Meski demikian, ia mengakui ada satu aspek yang masih perlu diperbaiki, yakni efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Menurutnya, Persib seharusnya bisa menang dengan skor yang lebih meyakinkan jika penyelesaian akhir lebih maksimal.

“Kami layak menang, jadi saya senang. Satu-satunya hal adalah kami bisa menang lebih mudah jika bisa menuntaskan peluang, mungkin bisa 3-0. Tapi yang terpenting adalah kemenangan,” ujar Haye dikutip dari ileague.id.

Evaluasi tersebut menjadi catatan penting jelang menghadapi Persija. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran juga sedang dalam tren positif usai meraih kemenangan pada pekan sebelumnya. Kondisi ini membuat pertandingan nanti diprediksi berlangsung ketat dan penuh tensi tinggi.

Selain faktor rivalitas, posisi kedua tim yang sama-sama berada di tiga besar klasemen semakin menambah daya tarik laga. Hasil pertandingan berpotensi memengaruhi peta persaingan gelar di akhir musim.