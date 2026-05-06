Duel Persija vs Persib Gagal Dihelat di Jakarta, Ferry Paulus Kecewa

JawaPos.com - Ketua panitia pelaksana pertandingan Persija Jakarta Ferry Indrasjarief mengaku sangat kecewa Macan Kemayoran kembali gagal menggelar laga kandang melawan Persib Bandung di Jakarta, setelah keputusan pemindahan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

"Kecewa sekali, padahal kita sudah berupaya bekerja sama dengan Jakmania, berupaya untuk menunjukkan bahwa perilaku suporter kita sudah bagus. Boleh dibilang selama musim ini kita tidak ada kejadian apa pun yang berarti sehingga membuat PSSI ataupun liga khawatir dengan kondisi ini," kata pria yang akrab disapa Bung Ferry itu ketika ditemui awak media termasuk ANTARA di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 itu tidak bisa digelar di Jakarta setelah pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian, sehingga operator liga I.League memutuskan memindahkan pertandingan ke Segiri dengan waktu sesuai jadwal yakni Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Ferry mengaku pihaknya mendapat keterangan dari pihak kepolisian bahwa terdapat kekhawatiran gangguan keamanan pasca perayaan Hari Buruh 1 Mei.

"Tadi sudah dibilang ya bahwa setelah May Day ada indikasi akan ada lagi, kemungkinan mereka khawatir seperti itu," katanya.

"Kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada seratus orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan," ujar dia menambahkan.

Baca Juga:May Day Jadi Faktor Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Batal Digelar di Jakarta

Sebelum diputuskan digelar di Samarinda, Bung Ferry menyebut pihak liga menyediakan dua opsi bahwa laga ini bisa digelar di Jepara atau Surabaya.

Ia kemudian memilih opsi di Surabaya karena mudahnya akses dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Setelah memilih Surabaya, Ferry berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk panitia pelaksana laga Persebaya Surabaya hingga Bonek Mania, yang semuanya mengatakan kesiapan untuk membantu terselenggaranya laga Persija melawan Persib di Kota Pahlawan.