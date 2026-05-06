Rumor Panas Victor Dethan Jadi Rebutan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya! Ada Efek Bernardo Tavares?

Victor Dethan jadi rebutan transfer Persebaya dan Persija. (Instagram @victordethan777)
JawaPos.com — Victor Dethan dikabarkan menjadi rebutan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta jelang akhir Super League 2025/2026, saat kontraknya di PSM Makassar habis pada 31 Mei 2026. Situasi ini memicu spekulasi besar karena kedekatannya dengan pelatih Bernardo Tavares serta performanya yang terus berkembang di level klub.
Kabar ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Victor Dethan mencuat kuat dalam beberapa pekan terakhir.
Rumor ini tak lepas dari kehadiran Bernardo Tavares yang pernah bekerja sama langsung dengan sang pemain di PSM Makassar.
“Victor dethan dikaitkan dengan persebaya jelang musim berakhir. Bukan mustahil untuk dethan didatangkan persebaya, karena coach tavares kenal dekat dengan dethan saat masih di psm makassar,” tulis @infopsby.
Situasi kontrak yang akan habis membuat peluang transfer terbuka lebar tanpa biaya besar.
Ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Victor Dethan sangat masuk akal karena faktor kedekatan personal dan kebutuhan taktik.
Bernardo Tavares dinilai memahami karakter permainan sang winger muda sehingga bisa langsung klop dalam sistem tim.
Victor Dethan sendiri memiliki fleksibilitas posisi sebagai sayap kanan, penyerang tengah, hingga gelandang serang.
Dengan usia baru 21 tahun dan nilai pasar mencapai Rp 3,91 miliar, ia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan.
Data performanya juga cukup solid untuk pemain muda. Dari total 92 pertandingan bersama PSM Makassar, ia mencatatkan 6 gol dan 8 assist dengan total 3.882 menit bermain.
