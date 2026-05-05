Pesan Emosional Bonek ke Bruno Moreira! 2 Assist, 1 Kode Emosional, dan 9 Rekor Ganas Persebaya Surabaya

Bruno Moreira berpotensi kembali menjadi starter Persebaya Surabaya usai pulih dari cedera panjang. (Persebaya)
JawaPos.com — Bruno Moreira mengisyaratkan momen emosional usai laga terakhir Persebaya Surabaya dengan unggahan “Cuplikan pertandingan terakhir” setelah kemenangan 4-0 atas PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5/2026), yang langsung memicu gelombang permintaan Bonek agar sang kapten tetap bertahan.
Unggahan itu bukan sekadar dokumentasi pertandingan, melainkan sinyal yang ditangkap kuat oleh suporter. Bonek dan Bonita langsung membanjiri kolom komentar, memohon Bruno Moreira tidak meninggalkan Persebaya Surabaya di tengah performa impresifnya musim ini.
Pernyataan “Cuplikan pertandingan terakhir” dari Bruno Moreira langsung dimaknai sebagai kode perpisahan oleh Bonek.
Kalimat singkat itu memicu respons emosional karena diunggah setelah kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak.
Respons suporter pun spontan dan penuh harap, salah satunya berbunyi, “Jangan pergi, jangan pergi jauh, Bonek Bonita masih ingin kau tetap tinggal di Persebaya.”
Komentar lain bahkan lebih tegas, “Pertandingan terakhir apa??? Tolong tetap di sini, Kapten @officialpersebaya,” yang menunjukkan kekhawatiran kehilangan sosok penting di tim.
Tidak hanya itu, komentar sederhana seperti “Please stay Bruno,” dan “Brunoo stay,” menjadi bukti kedekatan emosional antara pemain asal Brasil itu dengan suporter.
Bahkan ada sentuhan lokal lewat komentar, “Caption e garai wong greges ae rek,” yang menggambarkan suasana haru di kalangan Bonek.
Bruno Moreira tampil sebagai supersub yang langsung mengubah jalannya pertandingan saat Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak. Ia mencatatkan dua assist krusial yang menjadi kunci kemenangan telak 4-0.
