Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 16.19 WIB

Sentuh 300 Laga atau Perpisahan? Eduardo Perez Bongkar Memori Manisnya Bersama Bruno Moreira di Persebaya Surabaya

Bruno Moreira merayakan penampilan ke-100 bersama Persebaya Surabaya di tengah spekulasi masa depannya. (ILeague)

Bruno Moreira merayakan penampilan ke-100 bersama Persebaya Surabaya di tengah spekulasi masa depannya. (ILeague)

JawaPos.comTahun lalu Bruno Moreira mencatat 100 penampilan bersama Persebaya Surabaya jelang pekan ke-11 Super League 2025/2026 melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (2/11/2025), sekaligus membuka peluang menuju 300 laga. Namun kini justru memicu kekhawatiran suporter karena sinyal perpisahan di akhir musim 2025/2026.

Momentum bersejarah itu awalnya menjadi kebanggaan bagi Green Force dan Bonek. Namun situasi berubah drastis setelah unggahan misterius sang kapten pada Mei 2026.

Eduardo Perez Melihat Sosok Bruno Moreira

Mantan pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez sempat menegaskan Bruno Moreira bukan sekadar pemain, tetapi figur penting dalam skuad Persebaya Surabaya. Dia menyebut capaian 100 laga sebagai bukti kualitas sekaligus loyalitas yang jarang dimiliki pemain asing.

”Bermain 100 kali untuk klub besar seperti Persebaya adalah pencapaian luar biasa. Bruno pemain yang sangat baik, dan dia juga benar-benar mencintai klub ini,” ujar Eduardo Perez kala itu.

Eduardo Perez menambahkan tekanan di klub besar tidak mudah dihadapi semua pemain. Namun Bruno Moreira dinilai mampu menjawab tantangan itu dengan konsistensi tinggi di setiap sesi latihan dan pertandingan.

”Di klub besar seperti ini, tekanan besar selalu ada, dan Bruno tahu cara menghadapinya. Saya melihat semangatnya setiap hari,” imbuh Eduardo Perez.

Tak berhenti di angka 100, Eduardo Perez bahkan secara terbuka berharap sang pemain bisa menembus 200 hingga 300 penampilan. Harapan itu menjadi simbol betapa pentingnya peran Bruno dalam proyek jangka panjang Persebaya Surabaya.

Kontribusi Besar Bruno Moreira untuk Persebaya Surabaya

Selama membela Persebaya Surabaya, Bruno Moreira telah mencatatkan kontribusi signifikan. Dia mengoleksi lebih dari 30 gol dan belasan assist yang membantu tim bersaing di papan kompetisi.

Jika ditarik lebih luas dari dua periode bermainnya, total kontribusinya mencapai 116 pertandingan dengan 36 gol dan 16 assist. Catatan itu menunjukkan konsistensi pemain asal Brasil tersebut sebagai motor serangan tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
