Sentuh 300 Laga atau Perpisahan? Eduardo Perez Bongkar Memori Manisnya Bersama Bruno Moreira di Persebaya Surabaya

JawaPos.com–Tahun lalu Bruno Moreira mencatat 100 penampilan bersama Persebaya Surabaya jelang pekan ke-11 Super League 2025/2026 melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (2/11/2025), sekaligus membuka peluang menuju 300 laga. Namun kini justru memicu kekhawatiran suporter karena sinyal perpisahan di akhir musim 2025/2026.

Momentum bersejarah itu awalnya menjadi kebanggaan bagi Green Force dan Bonek. Namun situasi berubah drastis setelah unggahan misterius sang kapten pada Mei 2026.

Eduardo Perez Melihat Sosok Bruno Moreira Mantan pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez sempat menegaskan Bruno Moreira bukan sekadar pemain, tetapi figur penting dalam skuad Persebaya Surabaya. Dia menyebut capaian 100 laga sebagai bukti kualitas sekaligus loyalitas yang jarang dimiliki pemain asing.

”Bermain 100 kali untuk klub besar seperti Persebaya adalah pencapaian luar biasa. Bruno pemain yang sangat baik, dan dia juga benar-benar mencintai klub ini,” ujar Eduardo Perez kala itu.

Eduardo Perez menambahkan tekanan di klub besar tidak mudah dihadapi semua pemain. Namun Bruno Moreira dinilai mampu menjawab tantangan itu dengan konsistensi tinggi di setiap sesi latihan dan pertandingan.

”Di klub besar seperti ini, tekanan besar selalu ada, dan Bruno tahu cara menghadapinya. Saya melihat semangatnya setiap hari,” imbuh Eduardo Perez.

Tak berhenti di angka 100, Eduardo Perez bahkan secara terbuka berharap sang pemain bisa menembus 200 hingga 300 penampilan. Harapan itu menjadi simbol betapa pentingnya peran Bruno dalam proyek jangka panjang Persebaya Surabaya.

Kontribusi Besar Bruno Moreira untuk Persebaya Surabaya Selama membela Persebaya Surabaya, Bruno Moreira telah mencatatkan kontribusi signifikan. Dia mengoleksi lebih dari 30 gol dan belasan assist yang membantu tim bersaing di papan kompetisi.