Sentuh 300 Laga atau Perpisahan? Eduardo Perez Bongkar Memori Manisnya Bersama Bruno Moreira di Persebaya Surabaya

Bruno Moreira merayakan penampilan ke-100 bersama Persebaya Surabaya di tengah spekulasi masa depannya. (ILeague)
JawaPos.com–Tahun lalu Bruno Moreira mencatat 100 penampilan bersama Persebaya Surabaya jelang pekan ke-11 Super League 2025/2026 melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (2/11/2025), sekaligus membuka peluang menuju 300 laga. Namun kini justru memicu kekhawatiran suporter karena sinyal perpisahan di akhir musim 2025/2026.
Momentum bersejarah itu awalnya menjadi kebanggaan bagi Green Force dan Bonek. Namun situasi berubah drastis setelah unggahan misterius sang kapten pada Mei 2026.
Mantan pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez sempat menegaskan Bruno Moreira bukan sekadar pemain, tetapi figur penting dalam skuad Persebaya Surabaya. Dia menyebut capaian 100 laga sebagai bukti kualitas sekaligus loyalitas yang jarang dimiliki pemain asing.
”Bermain 100 kali untuk klub besar seperti Persebaya adalah pencapaian luar biasa. Bruno pemain yang sangat baik, dan dia juga benar-benar mencintai klub ini,” ujar Eduardo Perez kala itu.
Eduardo Perez menambahkan tekanan di klub besar tidak mudah dihadapi semua pemain. Namun Bruno Moreira dinilai mampu menjawab tantangan itu dengan konsistensi tinggi di setiap sesi latihan dan pertandingan.
”Di klub besar seperti ini, tekanan besar selalu ada, dan Bruno tahu cara menghadapinya. Saya melihat semangatnya setiap hari,” imbuh Eduardo Perez.
Baca Juga:Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
Tak berhenti di angka 100, Eduardo Perez bahkan secara terbuka berharap sang pemain bisa menembus 200 hingga 300 penampilan. Harapan itu menjadi simbol betapa pentingnya peran Bruno dalam proyek jangka panjang Persebaya Surabaya.
Selama membela Persebaya Surabaya, Bruno Moreira telah mencatatkan kontribusi signifikan. Dia mengoleksi lebih dari 30 gol dan belasan assist yang membantu tim bersaing di papan kompetisi.
Jika ditarik lebih luas dari dua periode bermainnya, total kontribusinya mencapai 116 pertandingan dengan 36 gol dan 16 assist. Catatan itu menunjukkan konsistensi pemain asal Brasil tersebut sebagai motor serangan tim.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!