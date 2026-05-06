Resmi! Ini Harga Tiket Chelsea vs AC Milan di Jakarta, Cek Jadwal Penjualan

JawaPos.com–Harga tiket pertandingan tur pramusim Chelsea vs AC Milan di Jakarta resmi dirilis. Nine Sport Inc selaku promotor juga sudah mengumumkan jadwal pembelian tiket untuk para penggemar.

Duel dua tim besar Eropa Chelsea vs AC Milan akan digelar pada 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim menyambangi Indonesia dalam rangka tur pramusim sebagai persiapan untuk musim baru 2026/2027.

Jadwal penjualan dan harga tiket akhirnya resmi dirilis Nine Sport Inc. Periode penjualan dibagi menjadi dua yakni Early Bird pada 6 Mei 2026 dan Presale yang dibuka 7-9 Mei 2026.

Untuk harga tiket, Early Bird berada di angka yang lebih murah dibandingkan presale. Nantinya akan tersedia lima kategori tiket yang tersedia yaitu VIP Barat, VIP Timur, Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Pembelian dapat dilakukan melalui laman http://goers.co/chelseamilan atau aplikasi GOERS.

Fase Early Bird

6 Mei 2026 Pukul 10.00 - 23.59 WIB

-VIP Barat: Rp 5.000.000