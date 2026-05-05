Antara
Selasa, 5 Mei 2026 | 12.33 WIB

Dibungkam Forest 1-3, Chelsea Telan Kekalahan Keenam Berturut-turut

Skuad Chelsea sebelum bertanding. The Blues kalah 1-3 lawan Nottingham Forest di liga Inggris. (Instagram @chelseafc)

JawaPos.com–Chelsea kembali terpuruk setelah dibungkam Nottingham Forest 1-3 di Stamford Bridge, Senin (4/5). Hasil itu memperpanjang catatan buruk The Blues menjadi enam kekalahan berturut-turut di liga Inggris.

Nottingham Forest tampil efektif lewat dua gol Taiwo Awoniyi dan penalti Igor Jesus. Sedangkan Chelsea hanya mampu membalas satu gol dari Joao Pedro pada menit tambahan.

Chelsea tertahan di peringkat kesembilan klasemen Liga Inggris dengan 48 poin, yang memperkecil peluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Sementara itu, tambahan tiga poin membawa Nottingham Forest menjauh dari degradasi dengan 42 poin di posisi ke-16, demikian yang laman Liga Premier seperti dilansir dari Antara.

Forest langsung mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat Awoniyi pada menit kedua. Sundulannya dari jarak dekat setelah memanfaatkan sebuah umpan silang sukses menaklukkan kiper Robert Sanchez.

Chelsea hampir menyamakan kedudukan melalui Enzo Fernandez. Tapi tembakan kerasnya membentur tiang gawang.

Alih-alih menyamakan skor, The Blues kembali kebobolan setelah wasit menunjuk titik putih menyusul tinjauan VAR. Igor Jesus yang maju sebagai algojo sukses mencetak gol pada menit ke-15, meski mengenai kaki Sanchez.

Menjelang turun minum, Chelsea mendapat peluang emas memperkecil ketertinggalan lewat penalti. Namun, Cole Palmer gagal menaklukkan kiper Matz Sels.

Pada babak kedua, Nottingham semakin menjauh setelah Awoniyi kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 memanfaatkan umpan Morgan Gibbs-White. Gol itu ditinjau VAR, tetapi kemudian disahkan.

Chelsea mencetak gol melalui Joao Pedro pada menit ke-73, tetapi dianulir karena offside. The Blues menemui jalan buntu, termasuk saat peluang emas Cole Palmer dimentahkan Sels.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
