Klasemen Liga Inggris: City Imbang, Arsenal di Puncak, Chelsea Gagal ke Liga Champions

Manchester City hanya bermain imbang 3-3 lawan Everton. Mereka gagal memperpendek jarak dengan Arsenal di puncak klasemen liga Inggris. (ManCity.com/Antara)
JawaPos.com–Pekan ke-35 Liga Inggris telah menuntaskan seluruh pertandingan pada Selasa (5/5) dini hari WIB. Manchester City gagal meraih poin penuh setelah diimbangi Everton 3-3 dan Chelsea gagal ke Liga Champions akibat menelan kekalahan keenam berturut-turut.
Manchester City dipaksa membawa pulang satu poin dari Stadion Hill Dickinson. Dalam laga yang berlangsung sengit, The Citizens tertinggal lebih dulu oleh gol-gol Everton yang dicetak Thierno Barry dan Jake O’Brien.
Namun, Manchester City bangkit melalui Jeremy Doku dan Erling Haaland untuk memaksakan hasil imbang. Tambahan satu poin ini membuat langkah City dalam perburuan gelar semakin berat.
Mereka tertinggal lima poin dari Arsenal di puncak klasemen, meski memiliki satu pertandingan lebih banyak. Dengan tiga laga tersisa, peluang juara kini semakin bergantung pada konsistensi di sisa musim.
Sementara itu, Chelsea justru kian terpuruk. The Blues menelan kekalahan keenam beruntun setelah tumbang di tangan Nottingham Forest di Stamford Bridge.
Taiwo Awoniyi dan Igor Jesus membawa tim tamu unggul tiga gol. Joao Pedro mencetak gol hiburan pada menit tambahan babak kedua. Skor 3-1 untuk keunggulan Nottingham Forest.
Hasil tersebut memastikan Chelsea gagal ke Liga Champions musim depan. Mereka tertinggal sepuluh poin dari Aston Villa di batas zona empat besar, dengan hanya tiga pertandingan tersisa.
Meski demikian, peluang tampil dalam kompetisi Eropa lain seperti Liga Europa atau Liga Konferensi masih terbuka.
Dalam laga lain, Arsenal semakin kokoh di puncak klasemen setelah menggasak Fulham 3-0. Sedangkan Manchester United meraih kemenangan penting 3-2 atas Liverpool, sementara Tottenham Hotspur mengalahkan Aston Villa 2-1.
