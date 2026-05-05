Gacor! Top Skor Abadi Persebaya Surabaya Masuk Daftar 5 Hattrick Super League 2025/2026

JawaPos.com — David da Silva, top skor abadi Persebaya Surabaya, kembali mencuri perhatian di Super League 2025/2026 setelah mencetak hattrick pada pekan ke-31 bersama Malut United di Stadion Kie Raha. Tiga gol itu mempertegas dominasinya di papan top skor sekaligus menempatkannya dalam daftar lima pemain yang sukses mencetak hattrick musim ini.

Produktivitas striker asal Brasil itu seakan tak terbendung meski kini tak lagi berseragam Green Force. Ketajamannya tetap konsisten dan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan sepanjang musim.

Siapa Saja 5 Pemain yang Cetak Hattrick Musim Ini? Lima pemain sudah mencatatkan hattrick hingga pekan ke-31 Super League 2025/2026. Nama pertama yang membuka daftar adalah Dalberto dari Arema FC pada pekan perdana kompetisi.

Dalberto langsung tampil menggila saat Arema FC menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 6-1 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tiga golnya di laga itu menjadi sinyal awal persaingan lini depan musim ini akan berlangsung sengit.

Pemain kedua yang mencatatkan hattrick adalah Ciro Alves yang kini membela Malut United. Ia melesakkan tiga gol saat menghadapi Madura United pada pekan ke-6.

Ciro Alves yang merupakan eks Persib Bandung menunjukkan kualitasnya sebagai winger tajam. Performa impresif itu membuat Malut United semakin percaya diri dalam persaingan papan atas.

Maxwell dari Persija Jakarta kemudian menyusul dalam daftar ini pada pekan ke-11. Ia tampil luar biasa dan menjadi pembeda dalam laga yang menentukan bagi tim ibu kota.

Tak lama berselang, Alex Tanque dari PSM Makassar mencatatkan namanya pada pekan ke-13. Striker yang dikenal memiliki fisik kuat itu sukses memaksimalkan peluang di kotak penalti lawan.