Agung Podomoro Land Cup 2026 jadi Kualifikasi U-12 Junior Soccer World Challenge





JawaPos.com – Kesempatan bagi akademi dan sekolah sepak bola (SSB) di Indonesia untuk tampil di level internasional semakin terbuka. Untuk pertama kalinya, kualifikasi Asia Tenggara U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 digelar di Indonesia melalui ajang Agung Podomoro Land Cup.

Turnamen ini akan berlangsung di Stadion Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro pada 5–7 Juni 2026, menghadirkan atmosfer kompetisi usia muda dengan standar internasional.

Ajang tersebut menjadi pintu menuju U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Chiba, Jepang, yang dikenal sebagai salah satu turnamen usia dini bergengsi di Asia dan rutin diikuti akademi klub-klub top dunia.

Sebanyak 24 tim dari dalam dan luar negeri akan bersaing dalam format 7 lawan 7. Tim terbaik dari kualifikasi ini akan mendapatkan tiket tampil di Jepang pada Agustus 2026, menghadapi akademi elite dalam kompetisi global.

Penyelenggaraan di Indonesia menjadi momentum penting bagi pembinaan usia dini. SSB memiliki akses lebih dekat untuk mengukur kualitas pemain sekaligus membuka peluang merasakan atmosfer kompetisi internasional sejak dini.

Tim juara nantinya akan mendapatkan dukungan penuh berupa tiket pesawat pulang-pergi Jakarta–Tokyo (Haneda), akomodasi, konsumsi, serta transportasi selama di Jepang. Fasilitas tersebut mencakup 18 pemain dan lima ofisial tim.

Turnamen ini akan menggunakan sistem fase grup dan babak gugur selama tiga hari. Setiap tim dijadwalkan memainkan enam pertandingan dengan durasi dua babak masing-masing 15 menit.

Kompetisi terbuka bagi pemain kelahiran 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015, dengan biaya pendaftaran sebesar USD250 per tim.

Ajang ini menghadirkan pengalaman berharga bagi pemain muda untuk mengenal standar sepak bola global. Sejumlah pemain yang pernah tampil di kompetisi ini kemudian berkembang menjadi bintang dunia, seperti Lamine Yamal, Takefusa Kubo, Gavi, Ansu Fati, hingga Xavi Simons.