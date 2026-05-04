PSIS Lolos dari Play Off Degradasi, Fariz Julinar Apresiasi Kerja Keras Tim

JawaPos.com–PSIS Semarang melewati masa sulit, usai memastikan diri tetap bertahan di Liga 2 musim depan. Hasil ini menjadi penutup dari perjalanan panjang yang penuh tekanan sepanjang musim.

Fariz Julinar Maurisal, suami dari CEO PSIS Datu Nova, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh elemen tim. Lewat akun Instagram pribadi, @farizjulinarmaurisal, dia mengungkapkan bahwa musim ini bukanlah perjalanan yang mudah.

”Alhamdulillah musim yang sangat berat bagi PSIS Semarang bisa kita lalui bersama. Target untuk bertahan di Liga 2 tidak mudah tanpa kerja keras manajemen, pelatih, pemain, dan official, serta seluruh suporter yang setia mendukung tanpa lelah,” tulis Fariz.

Dia menyampaikan harapannya untuk musim depan. ”Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali di season 2026/2027. PSIS Semarang, Yoh Iso Yoh,” lanjut Fariz Julinar Maurisal.

Perjalanan PSIS musim ini memang jauh dari kata mulus. Setelah terdegradasi dari Liga 1 musim lalu, tim Mahesa Jenar harus berjuang keras untuk tetap bertahan di Liga 2. Situasi semakin sulit ketika performa tim di awal musim belum menunjukkan hasil positif.

Saat awal pengambilalihan kepemilikan oleh keluarga Fariz Julinar, PSIS hanya mengoleksi 2 poin. Namun perlahan, perubahan mulai terlihat. Dengan restrukturisasi manajemen dan dukungan penuh kepada tim, PSIS mampu bangkit dan mengakhiri musim dengan total 23 poin.

Langkah besar juga terjadi di level kepemilikan klub. Keluarga Fariz diketahui membeli 70 persen saham milik keluarga Yoyok Sukawi, sebelum kemudian menambah kepemilikan dengan mengakuisisi 15 persen saham dari Junianto atau Anto Van Java.

Perubahan ini menjadi titik balik bagi PSIS dalam menghadapi tekanan kompetisi musim ini. Meski belum menampilkan permainan yang stabil, setidaknya tim mampu mencapai target utama musim ini yaitu bertahan di Liga 2.