Adaptasi Gaya Permainan Ala Eredivisie Mulai Terlihat di Bali United, Johnny Jansen Dapat Pujian

Pelatih Bali United Johny Jansen. (Istimewa)
JawaPos.com–Perjalanan Bali United di BRI Super League 2025/26 mulai menunjukkan arah yang lebih jelas di bawah kendali pelatih Johnny Jansen. Perlahan tapi pasti, karakter permainan tim berjuluk Serdadu Tridatu itu terlihat semakin rapi dan terorganisir dalam beberapa pekan terakhir.
Meski adaptasi gaya baru yang kerap dikaitkan dengan sentuhan rasa Eropa ala Eredivisie tidak bisa instan, progres Bali United mulai terasa di lapangan. Para pemain tampak lebih memahami peran masing-masing, baik saat membangun serangan maupun ketika bertahan dalam situasi tekanan.
Hingga pekan ke-30, Bali United berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Rinciannya, 12 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 9 kekalahan.
Baca Juga:Kobbie Mainoo Perpanjang Kontrak di Manchester United: Debut Bersama Erik Ten Hag, Diabaikan Ruben Amorim, Kini Andalan Michael Carrick
Catatan ini menunjukkan bahwa tim masih cukup stabil, meski belum benar-benar konsisten untuk bersaing di papan atas. Dalam beberapa laga terakhir, ada perubahan kecil namun signifikan dalam cara bermain Bali United.
Transisi cepat, pressing yang lebih terstruktur, serta keberanian memainkan bola dari belakang menjadi ciri yang mulai terlihat. Hal ini menjadi sinyal bahwa ide permainan Johnny Jansen perlahan mulai diterima para pemain.
Kini, tantangan terbesar tinggal tersisa empat pertandingan terakhir musim ini. Momen ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Johnny Jansen untuk membuktikan efektivitas racikan taktiknya bersama Bali United.
Dengan maksimal 12 poin yang masih bisa diperebutkan, peluang untuk memperbaiki posisi klasemen tetap terbuka. Namun, semuanya kembali pada konsistensi dan mental bertanding tim di laga-laga penutup musim.
Apakah Bali United mampu menutup musim dengan catatan manis dan hidangan permainan yang memuaskan di bawah arahan Johnny Jansen, atau justru harus puas dengan hasil pas-pasan karena kehilangan momentum di momen krusial, akan menjadi cerita menarik hingga akhir kompetisi.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam