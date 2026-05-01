Adaptasi Gaya Permainan Ala Eredivisie Mulai Terlihat di Bali United, Johnny Jansen Dapat Pujian

JawaPos.com–Perjalanan Bali United di BRI Super League 2025/26 mulai menunjukkan arah yang lebih jelas di bawah kendali pelatih Johnny Jansen. Perlahan tapi pasti, karakter permainan tim berjuluk Serdadu Tridatu itu terlihat semakin rapi dan terorganisir dalam beberapa pekan terakhir.

Meski adaptasi gaya baru yang kerap dikaitkan dengan sentuhan rasa Eropa ala Eredivisie tidak bisa instan, progres Bali United mulai terasa di lapangan. Para pemain tampak lebih memahami peran masing-masing, baik saat membangun serangan maupun ketika bertahan dalam situasi tekanan.

Hingga pekan ke-30, Bali United berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Rinciannya, 12 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 9 kekalahan.

Catatan ini menunjukkan bahwa tim masih cukup stabil, meski belum benar-benar konsisten untuk bersaing di papan atas. Dalam beberapa laga terakhir, ada perubahan kecil namun signifikan dalam cara bermain Bali United.

Transisi cepat, pressing yang lebih terstruktur, serta keberanian memainkan bola dari belakang menjadi ciri yang mulai terlihat. Hal ini menjadi sinyal bahwa ide permainan Johnny Jansen perlahan mulai diterima para pemain.

Kini, tantangan terbesar tinggal tersisa empat pertandingan terakhir musim ini. Momen ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Johnny Jansen untuk membuktikan efektivitas racikan taktiknya bersama Bali United.

Dengan maksimal 12 poin yang masih bisa diperebutkan, peluang untuk memperbaiki posisi klasemen tetap terbuka. Namun, semuanya kembali pada konsistensi dan mental bertanding tim di laga-laga penutup musim.