Andritany Tegaskan Target Menang, Persija Siap Redam Perlawanan Persijap di Jepara

JawaPos.com–Kiper sekaligus kapten Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa menegaskan ambisi timnya untuk meraih poin penuh. Macan Kemayoran bertandang ke markas Persijap Jepara dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini kendang Persijap menjadi bagian penting dalam upaya Macan Kemayoran Persija Jakarta menjaga peluang finis di papan atas klasemen. Dengan hanya menyisakan empat laga di akhir musim super league, setiap pertandingan kini terasa krusial.

Andritany menyebut Persija datang ke Jepara dengan persiapan matang dan tekad besar untuk meraih kemenangan. Dia menilai hasil maksimal sangat dibutuhkan untuk terus menekan posisi teratas klasemen super league.

”Kami datang dengan target jelas, yaitu tiga poin. Semua pemain sudah siap dan tahu pentingnya laga ini,” ujar Andritany dikutip dari persija.id.

Performa Persija dalam beberapa laga terakhir memang cukup menjanjikan. Dari tiga pertandingan terakhir, mereka berhasil mengamankan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Bahkan, lini pertahanan tampil solid dengan hanya kebobolan satu gol dalam periode tersebut.

Meski begitu, Andritany tidak ingin timnya lengah. Dia menilai Persijap sebagai lawan yang patut diwaspadai, terutama karena produktivitas lini serang mereka yang cukup baik dalam beberapa laga terakhir.

Persijap tercatat mampu mencetak lima gol dari tiga pertandingan terakhir. Catatan ini menjadi sinyal bahaya bagi lini belakang Persija yang dituntut tampil disiplin sepanjang pertandingan.

”Kami tahu ini tidak akan mudah. Persijap punya kualitas dan bermain di kandang sendiri tentu jadi keuntungan bagi mereka,” tambah Andritany.