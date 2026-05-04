Mauricio Souza Isyaratkan Rotasi! Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Persija Jakarta

JawaPos.com–Persija Jakarta akan melakoni laga tandang melawan Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Sesuai jadwal, duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5) pukul 19.00 WIB.

Bagi Persija Jakarta, tambahan tiga poin akan sangat berarti. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu saat ini duduk di peringkat ketiga dengan 62 poin, tertinggal enam angka dari Persib Bandung dan Borneo FC. Dengan tambahan tiga poin, setidaknya asa untuk meraih juara masih terbuka.

Jadi, laga melawan Persijap Jepara merupakan salah satu laga krusial bagi Persija Jakarta. Tentunya, Mauricio Souza akan menurunkan skuad terbaiknya agar Macan Kemayoran bisa membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

Bicara soal skuad, Souza justru mengirim isyarat akan melakukan rotasi. Salah satu pemain yang kemungkinan akan dirotasi olehnya adalah Dony Tri Pamungkas. Sebab, Dony saat ini sudah mengoleksi tiga kartu kuning. Jika Dony mendapat satu kartu kuning lagi, dipastikan bakal absen di laga klasik kontra Persib Bandung pada pekan ke-32.

Meski demikian, Souza menegaskan Persija Jakarta akan tetap turun dengan kekuatan terbaik. Sebab, Macan Kemayoran mengusung misi wajib menang melawan Persijap Jepara.

”Kami memiliki rencana untuk para pemain tersebut, tetapi kami harus memenangkan pertandingan besok. Jadi, kami baru akan memikirkan Bandung setelah laga ini,” kata Souza dalam konferensi pers jelang melawan Persijap Jepara, dipetik Senin (4/5).

Selain itu, Souza juga tidak membawa dua pemain anyar Persija Jakarta dalam lawatan ke Jepara. Mereka adalah Carlos Eduardo dan Thales Lira. Komposisi susunan pemain Macan Kemayoran saat menghadapi Persijap Jepara pun sudah mulai terlihat.

Susunan pemain Persija Jakarta kontra Persijap Jepara agaknya tidak akan jauh berbeda seperti pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Macan Kemayoran akan memainkan formasi andalan 4-3-3.