Akhirnya! PSSI Beri Restu Persija Jakarta Pakai SUGBK untuk Jamu Persib Bandung

JawaPos.com–Teka-teki mengenai kandang Persija Jakarta saat menjamu Persib Bandung akhirnya menemukan titik terang. PSSI memberi restu kepada Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, untuk menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandang dalam duel klasik tersebut.

Sesuai jadwal, Persija Jakarta vs Persib Bandung akan jadi salah satu pertandingan panas menjelang BRI Super League 2025/2026 berakhir. Laga sarat gengsi dan rivalitas tinggi itu dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026.

Sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran sempat terancam tidak bisa menggunakan SUGBK sebagai kandang untuk menjamu Persib Bandung. Karena itu, ada kabar bahwa PSSI meminta pihak GBK untuk melakukan pergantian rumput jelang dipakai Timnas Indonesia pada FIFA Matchday 2026, yang digelar pada 5 Juni mendatang.

Namun kini, Persija Jakarta mendapat kabar gembira yang sekaligus membuat Jakmania tersenyum lebar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menyampaikan langsung bahwa PSSI memberikan lampu hijau.

Yunus menjelaskan, jeda waktu antara pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung dengan agenda Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni cukup panjang. Dia menegaskan PSSI tidak mempermasalahkan hal tersebut.

”Karena rentan waktu yang lama antara tanggal 10 mei pelaksaanaan pertandingan Persija dan Persib dengan waktu sampai bulan Juni kan waktunya agak lama. Bagi PSSI silakan gak ada masalah lapangan tersebut untuk digunakan pada pertandingan-pertandingan liga,” kata Yunus dalam keterangan PSSI, Senin (4/5).

Dalam keterangannya, Yunus membantah isu bahwa PSSI meminta pihak GBK untuk melakukan pergantian rumput. PSSI sampai saat ini belum mendengar laporan dari PPK GBK terkait pergantian rumput. Menurut dia, pergantian rumput tidak diperlukan, karena kualitasnya masih bagus.

”PSSI juga belum menerima pemberitahuan dari Pengelola GBK tentang adanya rencana perbaikan rumput lapangan SUGBK. Dan bagi PSSI, lapangan atau rumput saat ini juga masih dalam keadaan yang baik, bahkan bagi kami sangat baik karena beberapa waktu yang lalu kan digunakan Timnas dan kita lihat sendiri kualitasnya juga bagus,” terang Yunus.