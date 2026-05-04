Andre Rizal Hanafi
Senin, 4 Mei 2026 | 17.17 WIB

Persijap Jepara Optimistis Hentikan Persija di Kandang, Mario Lemos Andalkan Dukungan Suporter

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. (Istimewa)

JawaPos.com - Persijap Jepara menatap laga penting menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-31 Super League 2025/2026 dengan rasa percaya diri tinggi. 

Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5) malam WIB, Laskar Kalinyamat bertekad mempertahankan tren positif mereka saat tampil di kandang sendiri.

Sepanjang putaran kedua musim ini, Persijap tampil cukup solid di depan pendukungnya. Tim asuhan Mario Lemos sukses mencatatkan lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam enam laga kandang terakhir. 

Catatan tersebut menjadi modal berharga saat menghadapi Persija yang saat ini berada di papan atas klasemen.

Meski berstatus tim tamu, Persija tetap menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 62 poin. 

Sementara Persijap masih tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 31 poin dan belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi.

Pelatih Persijap, Mario Lemos, mengakui persiapan timnya cukup singkat. Namun, ia tetap optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan maksimal, terlebih karena pertandingan berlangsung di hadapan publik sendiri.

“Kita kembali bermain di kandang dan didukung suporter sendiri. Tentu target kami mendapatkan hasil positif,” ujar Mario Lemos dikutip dari ileague.id.

Persijap dipastikan tidak diperkuat Carlos Franca yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Kendati demikian, Mario Lemos tidak terlalu khawatir karena masih memiliki sejumlah pemain yang siap mengisi kekosongan tersebut, termasuk Alexis Gomez.

