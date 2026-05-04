Andre Rizal Hanafi
Senin, 4 Mei 2026 | 17.29 WIB

Yusaku Yamadera Siap Tempur Hadapi Persib, PSIM Yogyakarta Tak Gentar Bermain di GBLA

Pemain asing asal Jepang milik PSIM Yogyakarta, Yusaku Yamadera, tak gentar hadapi nama besar Persib Bandung. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Bek asing PSIM Yogyakarta, Yusaku Yamadera, memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi laga berat kontra Persib Bandung pada pekan ke-31 Super League 2025/2026.

Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5) sore WIB.

Pemain asal Jepang itu menyadari pertandingan melawan Persib tidak akan berjalan mudah. Apalagi, Maung Bandung sedang berada dalam performa impresif sebagai pemuncak klasemen sementara kompetisi musim ini.

“Kami akan bertanding melawan Persib yang jadi salah satu tim terbesar di Indonesia. Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kedua tim,” ujar Yusaku dikutip dari ileague.id.

Selain kekuatan lawan, atmosfer pertandingan di kandang Persib juga menjadi tantangan tersendiri.

Dukungan ribuan suporter tuan rumah diprediksi membuat laga berlangsung panas sejak menit awal. Meski begitu, Yusaku menegaskan PSIM tidak gentar menghadapi tekanan tersebut.

“Atmosfer pertandingan bakal luar biasa. Namun, tidak masalah karena kami sudah melakukan persiapan dengan baik dan akan berjuang untuk mendapatkan tiga poin,” lanjutnya.

Sebelumnya, Yusaku juga sempat mengakui bahwa Persib menjadi lawan paling sulit yang harus dihadapi PSIM dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Menurutnya, skuad asuhan pelatih kepala Persib memiliki kualitas merata di hampir semua lini.

Di sisi lain, Yusaku menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan PSIM musim ini. Bek bernomor punggung tiga tersebut tampil cukup konsisten di bawah arahan pelatih kepala Jean-Paul Van Gastel.

