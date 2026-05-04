Tribun VIP GBLA Ditutup Sementara, Persib Bandung Pastikan Kenyamanan Bobotoh Tetap Aman

Stadiob Gelora Bandung Lautan Api. (GBLA)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan kenyamanan dan keselamatan suporter tetap menjadi prioritas utama menjelang pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025/2026, Senin (4/5/2026).
Menjelang laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut, manajemen Persib Bandung mengumumkan penutupan sementara area Tribun VIP Barat Selatan (VBS), tepatnya di Sektor C dan D lantai 3.
Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat, Adhi Pratama. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pemeliharaan fasilitas stadion agar standar penyelenggaraan pertandingan tetap terjaga dengan baik.
Adhi menjelaskan bahwa area tribun yang masih dapat digunakan penonton untuk pertandingan nanti berada di Sektor B bagian bawah dan atas, serta Sektor C dan D bagian bawah.
“Penutupan sementara Tribun VIP Barat Selatan pada Sektor C dan D bagian atas atau lantai 3 merupakan bagian dari proses pemeliharaan fasilitas stadion,” ujar Adhi dikutip dari persib.co.id.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga keamanan dan kenyamanan Bobotoh saat menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion.
Menurutnya, manajemen memahami jika kebijakan ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian penonton. Namun, Persib Bandung berharap seluruh Bobotoh dapat memahami situasi tersebut karena langkah ini dilakukan untuk kepentingan bersama.
“Langkah ini kami ambil untuk memastikan pengalaman menonton yang aman dan nyaman bagi seluruh Bobotoh. Kami memahami bahwa penyesuaian ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dan kami memohon pengertian dari seluruh Bobotoh,” lanjutnya.
Meski ada penutupan di beberapa area tribun, pihak klub memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu jalannya pertandingan Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta.
