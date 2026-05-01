Mikael Tata Lapar Gol Lagi! Usai Gebuk Arema FC, Kini PSBS Biak Jadi Target Persebaya Surabaya Berikutnya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu untuk menikmati kemenangan besar di laga sebelumnya. Fokus langsung diarahkan ke duel berikutnya melawan PSBS Biak yang berpotensi jadi panggung baru unjuk ketajaman Green Force.

Laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 2 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Bermain di kandang sendiri, Persebaya Surabaya jelas diunggulkan untuk kembali mengamankan tiga poin.

Momentum kemenangan telak atas Arema FC menjadi bekal penting bagi skuad Green Force. Kepercayaan diri tim sedang berada di level tinggi usai menunjukkan performa dominan di pertandingan sebelumnya.

Dalam laga tersebut, Persebaya Surabaya tampil meyakinkan dengan kemenangan 4-0. Meski begitu, tim pelatih tak ingin para pemain terlena dan tetap menjaga fokus menghadapi PSBS Biak.

Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Mikael Tata. Pemain berusia 21 tahun itu tampil efektif dan langsung memberi dampak signifikan saat dipercaya turun dari bangku cadangan.

Masuk di babak kedua, Mikael Tata mencatatkan satu assist dan satu gol. Kontribusi tersebut sekaligus mempertegas perannya sebagai supersub yang siap memberi energi baru bagi tim.

“Pertandingan tadi cukup berat, khususnya di babak pertama dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Di babak kedua, situasinya lebih mendukung dan kami bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol,” ujar Tata.

Pernyataan itu menggambarkan bagaimana pertandingan tidak berjalan mudah sejak awal. Intensitas tinggi sempat membuat Persebaya Surabaya kesulitan mengembangkan permainan di paruh pertama.