M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 3 Mei 2026 | 19.59 WIB

Arsenal Menang 3-0, Bukayo Saka Kembali ke Performa Terbaik!

Winger Arsenal Bukayo Saka. (ig @bukayosaka87)

JawaPos.com–Arsenal bukan cuma menang meyakinkan 3-0 atas Fulham, tapi juga mendapat bonus yang mungkin jauh lebih penting. Kembalinya Bukayo Saka ke performa terbaiknya.

Dan itu bukan sekadar opini publik. Mikel Arteta sendiri yang mengatakannya. Melansir West London Sport, setelah laga, pelatih Arsenal itu dengan percaya diri menyebut bahwa versi terbaik Bukayo Saka akhirnya kembali terlihat di lapangan.

Dalam 45 menit pertama, Bukayo Saka langsung menunjukkan impact besar untuk Arsenal. Satu gol dan satu assist jadi bukti nyata bahwa dirinya kembali tajam, seolah tidak pernah absen lama karena cedera.

Sepanjang musim ini, performanya memang sempat terganggu masalah tendon Achilles yang cukup mengganggu ritme. Namun di laga ini, semua terlihat berbeda.

”Saya rasa rasa sakitnya sudah hilang, dan itu jelas merupakan sesuatu yang membatasi kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu,” kata Arteta.

”Dia merasa rileks, dia merasa santai. Saya rasa kita telah menemukan kembali Bukayo yang kita kenal,” imbuh dia.

Lebih Bebas, Lebih Berbahaya

Kalau dilihat dari permainannya, perbedaan Saka memang cukup terasa. Gerakannya lebih lepas, pengambilan keputusan lebih cepat, dan yang paling penting kepercayaan dirinya kembali. Arteta juga menyinggung aspek mental yang kini jauh lebih positif.

”Dia kembali di periode terpenting musim ini dan sekarang dia segar, pikirannya jernih, dan semangatnya berada pada level tertinggi. Saya pikir dia membutuhkan penampilan seperti itu untuk memberikan dampak pada tim,” ucap Arteta.

Kembalinya Saka tidak bisa datang di waktu yang lebih tepat. Arsenal sedang berada di fase krusial musim, baik di Premier League maupun Liga Champions.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
