Arsenal Hancurkan Fulham 3-0: Sinyal Keras ke Manchester City dalam Perburuan Gelar Premier League Semakin Nyata!

JawaPos.com–Arsenal semakin dekat dengan mimpi meraih gelar Premier League setelah tampil dominan dan mengalahkan Fulham dengan skor telak 3-0 di Emirates Stadium, pada Minggu (3/4) WIB.

Kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa The Gunners benar-benar siap mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi liga Inggris.

Tim asuhan Mikel Arteta langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Gol dari Viktor Gyokeres dan Bukayo Saka membawa Arsenal unggul cepat, sebelum mereka menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Bahkan, margin kemenangan bisa saja lebih besar jika penyelesaian akhir mereka lebih maksimal. Performa impresif ini menjadi salah satu penampilan terbaik Arsenal dalam beberapa pekan terakhir terutama dari sisi agresivitas dan keberanian dalam menyerang.

Hasil ini menempatkan Arsenal dalam posisi sangat menguntungkan dalam perburuan gelar. Mereka kini unggul enam poin dari rival utama, Manchester City, meski telah memainkan dua pertandingan lebih banyak.

Jika kedua tim sama-sama menyapu bersih sisa laga, penentuan juara akan bergantung pada selisih gol. Saat ini, Arsenal unggul dengan +41, atau empat gol lebih baik dari tim asuhan Pep Guardiola.

Dengan margin sekecil ini, kemenangan besar atas Fulham bisa menjadi faktor krusial yang menentukan siapa yang akan mengangkat trofi di akhir musim.

Secara di atas kertas, Arsenal memiliki jadwal yang relatif bersahabat. Tantangan terberat berikutnya adalah laga tandang melawan West Ham United pada 10 Mei, tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi.