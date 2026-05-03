Arsenal Hancurkan Fulham 3-0: Sinyal Keras ke Manchester City dalam Perburuan Gelar Premier League Semakin Nyata!

Arsenal kirim pesan kuat dalam perburuan gelar. (Sport Mole)
JawaPos.com–Arsenal semakin dekat dengan mimpi meraih gelar Premier League setelah tampil dominan dan mengalahkan Fulham dengan skor telak 3-0 di Emirates Stadium, pada Minggu (3/4) WIB.
Kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa The Gunners benar-benar siap mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi liga Inggris.
Tim asuhan Mikel Arteta langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Gol dari Viktor Gyokeres dan Bukayo Saka membawa Arsenal unggul cepat, sebelum mereka menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.
Baca Juga:Laga Penentuan di Old Trafford: Manchester United Bisa Kunci Tiket Liga Champions saat Hadapi Liverpool
Bahkan, margin kemenangan bisa saja lebih besar jika penyelesaian akhir mereka lebih maksimal. Performa impresif ini menjadi salah satu penampilan terbaik Arsenal dalam beberapa pekan terakhir terutama dari sisi agresivitas dan keberanian dalam menyerang.
Hasil ini menempatkan Arsenal dalam posisi sangat menguntungkan dalam perburuan gelar. Mereka kini unggul enam poin dari rival utama, Manchester City, meski telah memainkan dua pertandingan lebih banyak.
Jika kedua tim sama-sama menyapu bersih sisa laga, penentuan juara akan bergantung pada selisih gol. Saat ini, Arsenal unggul dengan +41, atau empat gol lebih baik dari tim asuhan Pep Guardiola.
Baca Juga:Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
Dengan margin sekecil ini, kemenangan besar atas Fulham bisa menjadi faktor krusial yang menentukan siapa yang akan mengangkat trofi di akhir musim.
Secara di atas kertas, Arsenal memiliki jadwal yang relatif bersahabat. Tantangan terberat berikutnya adalah laga tandang melawan West Ham United pada 10 Mei, tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi.
Setelah itu, Arsenal akan menghadapi Burnley yang sudah terdegradasi, sebelum menutup musim melawan Crystal Palace. Menariknya, Palace diperkirakan akan fokus ke final UEFA Conference League, sehingga berpotensi menurunkan skuad pelapis saat menghadapi Arsenal.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya