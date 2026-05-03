Kapten Persebaya Surabaya Berjasa Besar Saat Libas PSBS Biak 4-0, Ini Pesan Bonek ke Bruno Moreira!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampil menggila saat membungkam PSBS Biak dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore. Namun di balik kemenangan besar itu, sorotan justru mengarah pada satu nama: Bruno Moreira.

Kapten Persebaya Surabaya itu kembali menunjukkan peran vitalnya, meski memulai laga dari bangku cadangan. Masuk di babak kedua, Bruno langsung mengubah wajah permainan Green Force menjadi jauh lebih agresif dan hidup.

Dukungan pun mengalir deras dari Bonek yang hadir langsung di stadion maupun melalui media sosial.

Mereka tak hanya mengapresiasi kontribusi Bruno, tetapi juga menitipkan harapan besar agar sang kapten tetap bertahan musim depan.

Masuknya Bruno Moreira bersama Malik Risaldi selepas jeda menjadi titik balik permainan Persebaya Surabaya. Pergantian itu terbukti jitu karena intensitas serangan meningkat drastis dalam waktu singkat.

Beberapa menit setelah babak kedua dimulai, Bruno langsung mendapatkan peluang emas dari umpan matang Francisco Rivera. Meski belum berbuah gol, pergerakan Bruno sudah cukup membuat lini pertahanan PSBS Biak kerepotan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53 lewat sepakan keras Milos Raickovic dari luar kotak penalti. Gol tersebut menjadi pembuka dominasi penuh Persebaya Surabaya di sisa pertandingan.

Tak butuh waktu lama, tekanan demi tekanan terus dilancarkan oleh Green Force. Kombinasi permainan cepat dan umpan-umpan terukur membuat PSBS Biak semakin tertekan.