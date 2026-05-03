Laga Penentu Promosi PSS Sleman Jadi Sorotan, Atmosfer Disebut Bak Final

JawaPos.com–Pekan terakhir Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026 dipastikan berlangsung panas. Seluruh pertandingan akan dimainkan secara bersamaan pada Minggu (3/5), seiring ketatnya persaingan menuju tiket promosi ke Super League musim depan.

Hingga jelang laga terakhir, persaingan masih melibatkan tiga tim teratas yakni PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan PS Barito Putera. Ketiganya sama-sama memiliki peluang untuk mengamankan posisi terbaik demi promosi langsung.

Kondisi tersebut membuat tensi pertandingan diprediksi meningkat tajam. Setiap tim dituntut tampil maksimal karena hasil akhir akan sangat menentukan nasib mereka di akhir musim.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menilai situasi ini menjadi bukti bahwa persaingan di Grup Timur berjalan sangat kompetitif hingga pekan penutup. Ambisi besar dari setiap tim membuat atmosfer pertandingan terasa berbeda dibanding laga-laga sebelumnya.

”Atmosfernya pasti tinggi karena semua tim yang bersaing punya target yang sama, yaitu lolos langsung ke Super League,” kata Ansyari Lubis saat memberikan keterangan sebelum sesi latihan resmi di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (2/5) sore dikutip dari pssleman.id.

Meski tekanan besar mengiringi laga penentuan tersebut, dia melihat para pemain PSS Sleman tetap berada dalam kondisi mental yang baik. Dia justru menilai skuadnya menikmati tantangan besar di depan mata.

Ansyari berharap anak asuhnya mampu menjadikan pertandingan terakhir musim ini sebagai momentum penting, bukan hanya untuk tim tetapi juga untuk perjalanan karir masing-masing pemain. Kesempatan tampil di laga penuh tekanan seperti ini bisa menjadi pengalaman berharga sekaligus peluang menciptakan kenangan manis bersama klub dan suporter.

Dia menegaskan, para pemain memiliki motivasi tambahan untuk memberikan kebanggaan bagi masyarakat Sleman yang terus mendukung perjuangan tim sepanjang musim.