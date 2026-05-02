Selamat! Klub Milik Prabowo, Garudayaksa FC Jadi Tim Pertama yang Promosi ke Super League Musim Depan

Garudayaksa FC promosi ke super league musim Depan. (instagram @garudayaksafc.official)
JawaPos.com– Garudayaksa FC resmi promosi ke Super League musim depan. Kepastian tersebut didapat setelah tim polesan Widodo C Putro itu meraih kemenangan atas Persikad Depok di pekan ke-27 atau pekan terakhir Grup 1 Championship 2025/2026.
Garudayaksa FC memetik kemenangan meyakinkan atas Persikad Depok dalam laga kandang di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (2/5) sore WIB. Tim berjulukkan Spirit of Garuda itu menang 3-1 atas tamunya.
Gol-gol kemenangan Garudayaksa FC dalam laga tersebut dicetak Dheco Zacky (4’), Christian Frydek (30’), dan dan Everton Nascimento (57’). Sementara satu gol hiburan Persikad Depok dicetak Rosalvo Junior pada menit ke-19.
Atas kemenangan ini, Garudayaksa FC memastikan diri promosi ke Super League musim depan. Klub milik Presiden Prabowo Subianto itu menjadi tim Championship pertama yang mengunci tiket promosi.
Sejatinya, di pertandingan pekan terakhir hari ini ada dua tim yang bersaing untuk menjadi pemuncak klasemen Grup 1, yakni Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC. Kedua tim tersebut pun kompak meraih kemenangan. Adhyaksa FC menang telak 4-0 atas Sriwijaya FC.
Namun, kemenangan itu belum bisa membawa Adhyaksa FC promosi langsung ke Super League 2025/2026. Tim polesan Ade Suhendra itu finis posisi kedua dengan 51 poin, hanya terpaut satu angka dari Garudayaksa FC yang finis posisi puncak klasemen Grup 1 Championship 2025/2026.
Meski Garudayaksa sudah mengunci tiket promosi, mereka masih akan memainkan pertandingan final untuk menentukan juara Championship 2025/2026. Skuad Spirit of Garuda itu akan menghadapi pemuncak klasemen Grup 2.
Sementara Adhyaksa FC masih punya peluang untuk promosi ke Super League musim depan. Tim asal Banten itu harus memainkan laga play off melawan tim runner-up klasemen Grup 2 Championship 2025/2026.
Nah, Grup 2 sendiri baru akan memainkan pekan ke-27 atau terakhir pada Minggu (3/5). Saat ini, ada dua tim yang bersaing ketat menjadi juara grup, yakni PSS Sleman dan Persipura Jayapura. Kedua tim tersebut sama-sama mengoleksi total 53 poin. Namun PSS Sleman memimpin klasemen karena unggul selisih gol.
