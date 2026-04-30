BCS Datang ke Latihan, PSS Sleman Makin Termotivasi Hadapi PSIS Semarang

JawaPos.com–Dukungan penuh dari Brigata Curva Sud (BCS) menjadi suntikan semangat bagi para pemain PSS Sleman jelang menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-27 Pegadaian Championship 2025/2026. Kelompok suporter tribun selatan Stadion Maguwoharjo itu datang langsung memberikan dukungan di Lapangan Pakembinangun, Rabu (29/4).

Sejak sesi latihan dimulai, suasana di sisi selatan lapangan sudah dipenuhi nyanyian dan yel-yel khas BCS. Dukungan tanpa henti tersebut menciptakan atmosfer berbeda dan membuat para pemain semakin bersemangat menjalani persiapan menghadapi laga penting akhir pekan nanti.

Pertandingan melawan PSIS menjadi salah satu laga krusial bagi PSS dalam upaya menjaga peluang promosi ke kompetisi tertinggi musim depan. Karena itu, dukungan langsung dari suporter dianggap memberi energi tambahan bagi seluruh elemen tim.

Pelatih kepala Ansyari Lubis mengaku terkesan dengan antusiasme suporter yang hadir di sesi latihan. Menurut dia, dukungan moral seperti ini sangat berarti untuk meningkatkan motivasi pemain sebelum menghadapi pertandingan besar.

”Ini energi positif untuk seluruh tim. Kehadiran suporter di latihan membuat pemain dan staf pelatih semakin termotivasi. Dukungan langsung seperti ini memberi dampak besar untuk persiapan menghadapi PSIS,” ujar Ansyari dikutip dari pssleman.id.

Hal serupa juga disampaikan kapten tim Kim Jeffrey Kurniawan. Dia menegaskan seluruh pemain siap tampil habis-habisan demi meraih hasil maksimal pada laga nanti.

Menurut Kim, pertandingan melawan PSIS memiliki arti penting bagi perjalanan PSS musim ini. Karena itu, seluruh pemain bertekad memberikan performa terbaik demi membawa kebanggaan bagi suporter.

”Semua pemain dan official akan all out. Kami mohon doa dan dukungannya. Pertandingan ini sangat penting dan kami ingin memberikan hasil terbaik untuk PSS,” kata Kim.