Dituding Rasis di Tengah Laga Panas, Marc Klok Buka Suara: Ini Kesalahpahaman yang Merusak Nama Baik Saya!

JawaPos.com- Situasi panas mewarnai laga antara Persib dan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4). Di tengah tensi pertandingan yang tinggi, muncul tuduhan serius terkait dugaan tindakan rasisme yang diarahkan kepada kapten Persib, Marc Klok.
Menanggapi isu yang berkembang, Persib langsung mengambil sikap tegas. Klub kebanggaan Bobotoh itu menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai integritas, sportivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman.
"Sebagai klub profesional, kami berdiri tegak melawan segala bentuk rasisme dalam kondisi apa pun," demikian pernyataan resmi Persib.
Namun, di sisi lain, Persib juga menegaskan tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh anggota tim, termasuk sang kapten yang kini berada dalam sorotan. Klub memastikan dukungan penuh kepada Klok yang telah secara terbuka membantah tuduhan tersebut.
"Setiap tuduhan serius harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. Kami mendorong proses yang berjalan dilakukan secara objektif, transparan, dan adil," lanjut pernyataan tersebut.
Persib juga mengimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mereka meminta publik dan pihak terkait menahan diri serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah demi menjaga kondusivitas kompetisi sepak bola nasional.
Di tengah polemik yang berkembang, Marc Klok akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
"Saya dengan tegas membantah tuduhan rasisme. Ini tidak benar dan sangat merugikan nama baik saya," ujarnya.
Ia menegaskan selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan rasa hormat sepanjang kariernya.
Menurut Klok, insiden bermula saat Persib mencetak gol dan mencoba mempercepat permainan. Ia meminta bola kepada pemain Bhayangkara, Henri Doumbia.
"Saya hanya mengatakan, ‘Give me the ball back’," jelasnya.
