Beberkan Kronologi Lengkap! Kapten Persib Marc Klok Bantah Tuduhan Rasisme dari Bhayangkara FC

Kapten Persib Bandung Marc Klok bantah rasis. (Dok. Persib)
JawaPos.com–Kapten Persib Bandung Marc Klok buka suara terkait tuduhan Bhayangkara FC yang menyebut dirinya melakukan tindakan rasisme terhadap Henry Doumbia. Klok dengan tegas membantah tuduhan tersebut, sekaligus membeberkan kronologi yang sesungguhnya.
Nama Marc Klok mendadak jadi perbincangan hangat seiring viral video saat berdebat dengan Wahyu Subo Seto di lorong pemain. Kejadian tersebut terjadi pada jeda babak pertama pertandingan Bhayangkara FC versus Persib Bandung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Kamis (30/4).
Terkait video viral tersebut, Bhayangkara FC melakukan klarifikasi lewat pernyataan resminya. Dalam pernyataan resmi tersebut, tim berjuluk The Guardians itu mengklaim Kapten Persib Marc Klok telah melakukan tindakan rasisme kepada Doumbia pada babak pertama.
Bahkan, pihak manajemen Bhayangkara FC telah mengambil langkah tegas. Yakni melaporkan Marc Klok ke Komite Disiplin (Komdis) PSSI atas dugaan rasisme kepada Doumbia.
Marc Klok merespons tuduhan yang dilancarkan Bhayangkra Presisi Lampung FC. Eks pemain Persija Jakarta itu dengan tegas membantah tuduhan tak berdasar dan menyatakan semua informasi itu tidak benar.
”Saya dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepada saya. Penyebaran informasi yang tidak benar mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi merupakan hal yang tidak dapat diterima dan merugikan nama baik saya,” kata Marc Klok, dipetik dari instagram pribadi, Sabtu (2/5).
Klok mengatakan, sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola, tak pernah sedikit pun melontarkan atau melakukan aksi rasisme. Dia menegaskan selalu menjunjung tinggi nilai rasa hormat, kesetaraan, profesionalisme.
”Sepanjang karir saya, saya telah berbagi ruang ganti dengan pemain dari berbagai latar belakang, budaya, dan kebangsaan. Rasa hormat selalu menjadi nilai utama bagi saya, baik di dalam maupun di luar lapangan,” tutur Klok.
”Orang-orang yang mengenal saya, termasuk rekan setim, pelatih, dan orang-orang terdekat, mengetahui siapa saya dan nilai-nilai yang saya pegang. Satu hal yang pasti, saya selalu memimpin dengan memberi teladan,” tambah dia.
