Jadwal Timnas Indonesia Dalam Fase Grup Piala Asia U-17 2026

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto memimpin latihan persiapan Piala Asia U-17 2026. (Rivan Awal Lingga/Antara)
JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 akan memulai perjalanan Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi, pekan depan. Tergabung dalam Grup B bersama Jepang, Qatar, dan Tiongkok, Timnas Indonesia akan membuka pertandingan dengan melawan Tiongkok pada Selasa (5/5) pukul 23.30 WIB.
Tuntas menghadapi Tiongkok, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto akan melawan Qatar pada Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB. Laga terakhir Indonesia dalam turnamen yang dimainkan pada 5-22 Mei ini adalah menghadapi Jepang pada Selasa (12/5) pukul 23.00 WIB.
Dilansir dari Antara, Timnas Indonesia sudah bertolak ke Jeddah pada Sabtu pekan lalu, dengan membawa 23 pemain. Garuda Muda diperkuat tiga pemain diaspora, yaitu Mike Rajasa (FC Utrecht), Noha Pohan (NAC Breda), dan satu-satunya pemain timnas U-17 yang mengikuti Piala Asia U-17 dan Piala Dunia U-17 tahun lalu, Mathew Baker (Melbourne City).
Mereka akan bahu-membahu bersama pemain-pemain yang sebelumnya sudah membela Indonesia dalam Kejuaraan ASEAN U-17 beberapa waktu lalu di Jawa Timur. Termasuk Noah Leo Duvert, Putu Ekayana, Zidane Raditya, Chico Jericho, dan Dava Yunna.
Dalam Piala Asia U-17 2026, dua tim teratas masing-masing grup (4 grup) lolos ke babak perempat final dan memastikan tiket bermain dalam Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.
Tahun lalu, Indonesia yang dilatih Nova Arianto menembus babak perempat final Piala Asia U-17 2025 dan menyegel tiket Piala Dunia U-17 2025. Ketika itu, Indonesia yang diperkuat generasi Evandra Florasta dan Zahaby Gholy memenangkan tiga pertandingan Grup C, dimulai Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afganistan 2-0. Indonesia dihentikan 0-6 oleh Korea Utara di perempat final.
Selasa (5/5)
Indonesia vs Tiongkok (23.30 WIB)
Sabtu (9/5)
