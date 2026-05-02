Antara
Sabtu, 2 Mei 2026 | 12.36 WIB

Jadwal Timnas Indonesia Dalam Fase Grup Piala Asia U-17 2026

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto memimpin latihan persiapan Piala Asia U-17 2026. (Rivan Awal Lingga/Antara)

JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 akan memulai perjalanan Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi, pekan depan. Tergabung dalam Grup B bersama Jepang, Qatar, dan Tiongkok, Timnas Indonesia akan membuka pertandingan dengan melawan Tiongkok pada Selasa (5/5) pukul 23.30 WIB.

Tuntas menghadapi Tiongkok, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto akan melawan Qatar pada Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB. Laga terakhir Indonesia dalam  turnamen yang dimainkan pada 5-22 Mei ini adalah menghadapi Jepang pada Selasa (12/5) pukul 23.00 WIB.

Dilansir dari Antara, Timnas Indonesia sudah bertolak ke Jeddah pada Sabtu pekan lalu, dengan membawa 23 pemain. Garuda Muda diperkuat tiga pemain diaspora, yaitu Mike Rajasa (FC Utrecht), Noha Pohan (NAC Breda), dan satu-satunya pemain timnas U-17 yang mengikuti Piala Asia U-17 dan Piala Dunia U-17 tahun lalu, Mathew Baker (Melbourne City).

Mereka akan bahu-membahu bersama pemain-pemain yang sebelumnya sudah membela Indonesia dalam Kejuaraan ASEAN U-17 beberapa waktu lalu di Jawa Timur. Termasuk Noah Leo Duvert, Putu Ekayana, Zidane Raditya, Chico Jericho, dan Dava Yunna.

Dalam Piala Asia U-17 2026, dua tim teratas masing-masing grup (4 grup) lolos ke babak perempat final dan memastikan tiket bermain dalam Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.

Tahun lalu, Indonesia yang dilatih Nova Arianto menembus babak perempat final Piala Asia U-17 2025 dan menyegel tiket Piala Dunia U-17 2025. Ketika itu, Indonesia yang diperkuat generasi Evandra Florasta dan Zahaby Gholy memenangkan tiga pertandingan Grup C, dimulai Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afganistan 2-0. Indonesia dihentikan 0-6 oleh Korea Utara di perempat final.

Jadwal timnas U-17 Indonesia dalam Piala Asia U-17 2026

Selasa (5/5)

Indonesia vs Tiongkok (23.30 WIB)

Sabtu (9/5)

Artikel Terkait
Respons Berkelas Shayne Pattynama! Bek Timnas Indonesia Kalah Saing dari Dony Tri Pamungkas di Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Respons Berkelas Shayne Pattynama! Bek Timnas Indonesia Kalah Saing dari Dony Tri Pamungkas di Persija Jakarta

Sabtu, 2 Mei 2026 | 03.35 WIB

10 Pemain Termahal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi - Image
Sepak Bola Indonesia

10 Pemain Termahal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi

Jumat, 1 Mei 2026 | 20.30 WIB

Harapan Jan Olde Riekerink saat 4 Pemain Dewa United Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Harapan Jan Olde Riekerink saat 4 Pemain Dewa United Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia

Jumat, 1 Mei 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

