Malut United dalam Motivasi Tinggi, Hendri Susilo Siap Kirim Persis Solo ke Jurang Degradasi Super League

JawaPos.com - Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menyatakan timnya dalam motivasi tinggi jelang melawan Persis Solo di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Hendri pun optimistis tim asuhannya meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Malut United akan menjamu Persis Solo di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5/2026) pukul 19.00 WIB. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu terpaksa menjadikan stadion tersebut sebagai markas sementara karena padatnya jadwal pertandingan yang mereka mainkan.

Menatap laga tersebut, Malut United punya modal bagus dengan kemenangan telak atas PSBS Biak dengan skor 7-0 di pekan ke-30. Kemenangan tersebut membuat Laskar Kie Raha semakin percaya diri dan bertekad untuk mempertahankan momentum positif tersebut.

“Tim dalam situasi percaya diri dan fokus menghadapi Persis Solo. Besok kami akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata Hendri dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (1/5/2026).

Tambahan tiga poin atas PSBS Biak sekaligus memutus catatan negatif Laskar Kie Raha yang sebelumnya tak pernah menang dalam 5 pertandingan (2 imbang, 3 kalah). Kemenangan itu juga membuat asa Malut United untuk bersaing di papan atas kembali terbuka.

Malut United saat ini berada di urutan ke-4 klasemen sementara dengan koleksi 49 poin, unggul satu angka dari Persebaya Surabaya yang menempati peringkat ke-5. Hendri pun mengingatkan kepada anak asuhnya untuk menjaga mentalitasnya demi bersaing di papan atas.

“Kemenangan besar pada pertandingan terakhir semoga bisa mengangkat mentalitas pemain untuk laga selanjutnya. Kami berharap Malut United akan kembali ke jalur positif,” ucap Hendri.

Laskar Kie Raha memiliki rekor positif menghadapi Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo. Dari tiga pertemuan sebelumnya, Malut United menyapu bersih seluruh pertandingan.

“Tentu kami menjaga mentalitas tim agar dapat meraih hasil terbaik. Kami akan berupaya untuk tetap mempertahankan posisi di papan atas,” tambahnya.