Pertarungan Zona Degradasi Super League: PSBS Biak dan Semen Padang Terdepan Turun Kasta, Persis Harap-harap Cemas!

JawaPos.com - Pertarungan zona degradasi Super League 2025/2026 semakin sengit. Tujuh tim bersaing untuk tidak mendapatkan tiga tiket turun kasta ke Championship musim depan. Adapun hingga pekan ke-30, terdapat dua tim yang berpeluang besar terdegradasi.

PSBS Biak, yang pada musim ini mengalami masalah internal, nampaknya akan menjadi salah satu tim yang akan terdegradasi. Selain itu, memilih homebase di Sleman yang jauh dari basis suporter mereka di Biak maupun Papua, membuat dukungan langsung terhadap pemain yang berlaga menjadi tidak ada.

Tim berjuluk Badai Pasifik baru saja menelan kekalahan terbesar di Super League musim ini saat digulung Malut United tujuh gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat mereka menjadi tim dengan kebobolan terbanyak dengan 74 gol dan semakin terbenam di posisi paling buncit klasemen dengan 18 poin.

Namun, secara matematis, George Brown dan rekan masih berpeluang selamat dari degradasi jika mampu sapu bersih empat laga terakhir dengan kemenangan sehingga akan mengumpulkan 30 poin. Meski demikian, ada syarat lain yakni Semen Padang, Persis, dan Madura United selalu kalah di empat pekan tersisa.

Selain PSBS, Semen Padang juga menjadi kandidat kuat untuk turun kasta. Sebanyak 20 poin yang baru dikumpulkan membuat mereka harus menang di empat laga sisa dan berharap Persis Solo, Madura United, dan PSM Makassar selalu menelan kekalahan.

Sementara itu, Persis Solo menjadi tim di zona merah yang masih berpeluang selamat dari degradasi karena hanya berselisih dua angka dari Madura United di zona aman. Laskar Sambernyawa juga memiliki jarak poin yang tidak terlalu jauh dengan Persik Kediri, yakni enam poin yang berada di posisi 12.

7 Tim Papan Bawah Super League yang Berpeluang Terdegradasi 12. Persik Kediri 33 poin

13. Persijap Jepara 31 poin

14. PSM Makassar 31 poin

15. Madura United 29 poin

16. Persis Solo 27 poin