Malut United Bermarkas di Stadion Jatidiri saat Hadapi Persis Solo, Digelar Tanpa Penonton!

Malut United akan bermarkas di Stadion Jatidiri saat menghadapi Persis Solo. (Dok. Malut United)
JawaPos.com - Malut United resmi menjadikan Stadion Jatidiri, Semarang, sebagai kandang sementara untuk menjamu Persis Solo di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Meski Malut United bertindak sebagai tuan rumah, pertandingan tersebut berstatus tanpa penonton.
Malut United mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Terutama karena jadwal pertandingan Laskar Kie Raha -julukan Malut United- yang mepet, mulai dari pekan ke-29 hingga 31.
Di laga pekan ke-29, Malut United memainkan laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Selasa (28/4). Kemudian, tim dijadwalkan bersua kontra Persis Solo di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu (2/5). Lalu, Malut United akan kembali ke Yogyakarta untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu (10/5).
Karena itu, dengan pertimbangan yang matang, Malut United mengambil keputusan untuk bermarkas sementara di Stadion Jatidiri Semarang saat menghadapi Persis Solo. COO Malut United, Willem D. Nanlohy, mengungkapkan terbatasnya transportasi udara menjadi faktor yang turut diperhitungkan jika mereka tetap memaksa main di Ternate.
“Kami menghadapi jadwal yang berdekatan antara pertandingan melawan PSBS Biak, Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta. Di sisi lain, situasi transportasi udara yang terbatas saat ini cukup menyulitkan mobilitas tim,” ujar Willem dalam keterangan resmi Malut United, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:Rekor Skor Musim Ini Pecah Oleh Malut United! Laskar Kie Raha Jebol Gawang PSBS Biak 7 Kali
Willem menyebut, Stadion Jatidiri Semarang menjadi pilihan terbaik, karena lokasinya yang strategis untuk Malut United di tengah padatnya jadwal kompetisi. Harapannya, skuad asuhan Hendri Susilo itu bisa meraih hasil maksimal.
“Melihat situasi tersebut, kami memilih Stadion Jatidiri sebagai solusi terbaik agar tim tetap dapat mempersiapkan diri dengan optimal demi menuai hasil terbaik,” ujar dia.
Laga Malut United vs Persis Solo juga dipastikan digelar tanpa kehadiran penonton. Manajemen Laskar Kie Raha pun menghimbau kepada seluruh suporter untuk menahan diri datang langsung ke stadion.
Adapun duel tersebut sangat penting bagi kedua tim. Malut United yang sedang menghuni urutan keempat bertekad untuk memperkokoh posisinya. Laskar Kie Raha saat ini mengemas 49 poin, hanya unggul satu angka atas Persebaya Surabaya serta dua angka dari Bhayangkara FC dan Dewa United yang menghuni posisi keenam dan ketujuh.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun