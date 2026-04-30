Malut United Bermarkas di Stadion Jatidiri saat Hadapi Persis Solo, Digelar Tanpa Penonton!

JawaPos.com - Malut United resmi menjadikan Stadion Jatidiri, Semarang, sebagai kandang sementara untuk menjamu Persis Solo di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Meski Malut United bertindak sebagai tuan rumah, pertandingan tersebut berstatus tanpa penonton.

Malut United mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Terutama karena jadwal pertandingan Laskar Kie Raha -julukan Malut United- yang mepet, mulai dari pekan ke-29 hingga 31.

Di laga pekan ke-29, Malut United memainkan laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Selasa (28/4). Kemudian, tim dijadwalkan bersua kontra Persis Solo di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu (2/5). Lalu, Malut United akan kembali ke Yogyakarta untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu (10/5).

Karena itu, dengan pertimbangan yang matang, Malut United mengambil keputusan untuk bermarkas sementara di Stadion Jatidiri Semarang saat menghadapi Persis Solo. COO Malut United, Willem D. Nanlohy, mengungkapkan terbatasnya transportasi udara menjadi faktor yang turut diperhitungkan jika mereka tetap memaksa main di Ternate.

“Kami menghadapi jadwal yang berdekatan antara pertandingan melawan PSBS Biak, Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta. Di sisi lain, situasi transportasi udara yang terbatas saat ini cukup menyulitkan mobilitas tim,” ujar Willem dalam keterangan resmi Malut United, Kamis (30/4/2026).

Willem menyebut, Stadion Jatidiri Semarang menjadi pilihan terbaik, karena lokasinya yang strategis untuk Malut United di tengah padatnya jadwal kompetisi. Harapannya, skuad asuhan Hendri Susilo itu bisa meraih hasil maksimal.

“Melihat situasi tersebut, kami memilih Stadion Jatidiri sebagai solusi terbaik agar tim tetap dapat mempersiapkan diri dengan optimal demi menuai hasil terbaik,” ujar dia.

Laga Malut United vs Persis Solo juga dipastikan digelar tanpa kehadiran penonton. Manajemen Laskar Kie Raha pun menghimbau kepada seluruh suporter untuk menahan diri datang langsung ke stadion.