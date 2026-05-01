4 Laga Penentuan, Persib Bandung atau Borneo FC? Kota Ini Mau Juara!

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 tinggal menyisakan empat laga tersisa. Jika pertanyaannya siapa yang bakal juara di garis akhir? Maka, peluang itu berhak ditujukan kepada Persib Bandung dan Borneo FC.

Kedua klub itu masih memimpin klasemen sementara musim ini, apalagi mereka memiliki poin sama (69 poin) hingga pekan ke-30. Keduanya pun sama-sama mengumpulkan agresivitas gol seimbang (34). Persib hanya unggul rekor head-to-head atas Borneo FC musim ini.

Karena itu, empat laga terakhir menjadi penentu keduanya. Mereka diyakini bakal memberikan segalanya di laga tersebut, termasuk menyematkan status 'final' di setiap laga.

Sikap itu bisa dimaklumi, karena mereka bisa tergelincir apabila sedikit saja mengalami kegagalan.

Jadwal Persib

4 Mei 2026

Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta

10 Mei 2026

Persija Jakarta vs Persib Bandung

17 Mei 2026

PSM Makassar vs Persib Bandung

23 Mei 2026

Persib Bandung vs Persijap Jepara

Jadwal Borneo FC

5 Mei 2026

Borneo FC vs Persita Tangerang

11 Mei 2026

Bali United vs Borneo FC

17 Mei 2026

Persijap Jepara vs Borneo FC

23 Mei 2026

Borneo FC vs Malut United