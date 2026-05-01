4 Laga Penentuan, Persib Bandung atau Borneo FC? Kota Ini Mau Juara!

Persaingan perebutan gelar juara Super League 2025/2026 makin sengit antara Persib Bandung dan Borneo FC. (Instagram/@persib dan @borneofc.id)
JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 tinggal menyisakan empat laga tersisa. Jika pertanyaannya siapa yang bakal juara di garis akhir? Maka, peluang itu berhak ditujukan kepada Persib Bandung dan Borneo FC.
Kedua klub itu masih memimpin klasemen sementara musim ini, apalagi mereka memiliki poin sama (69 poin) hingga pekan ke-30. Keduanya pun sama-sama mengumpulkan agresivitas gol seimbang (34). Persib hanya unggul rekor head-to-head atas Borneo FC musim ini.
Karena itu, empat laga terakhir menjadi penentu keduanya. Mereka diyakini bakal memberikan segalanya di laga tersebut, termasuk menyematkan status 'final' di setiap laga.
Sikap itu bisa dimaklumi, karena mereka bisa tergelincir apabila sedikit saja mengalami kegagalan.
Jadwal Persib
4 Mei 2026
Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta
10 Mei 2026
Persija Jakarta vs Persib Bandung
17 Mei 2026
PSM Makassar vs Persib Bandung
23 Mei 2026
Persib Bandung vs Persijap Jepara
Jadwal Borneo FC
5 Mei 2026
Borneo FC vs Persita Tangerang
11 Mei 2026
Bali United vs Borneo FC
17 Mei 2026
Persijap Jepara vs Borneo FC
23 Mei 2026
Borneo FC vs Malut United
Di empat laga tersisa itu, keduanya memiliki kesempatan mengumpulkan maksimal 12 poin.
