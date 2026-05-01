Jadwal Super League: Persib Bandung dan Borneo FC Adu Taktik di Laga Masing-masing demi Pimpin Klasemen Menuju Juara

JawaPos.com - Persaingan juara BRI Super League 2025/2026 akan berlanjut mulai akhir pekan ini, ketika kompetisi sepak bola teratas di Indonesia ini memasuki pekan ke-31, dikutip dari ANTARA.

Saat ini, Persib Bandung dan Borneo FC menjadi dua tim terfavorit untuk menjadi juara musim ini, setelah kedua tim ini mengoleksi poin yang sama, yaitu 69 poin, dengan Maung Bandung berkah menghuni posisi pertama karena menang head-to-head dengan Pesut Etam.

Borneo sempat menggeser Persib dari puncak klasemen untuk sementara waktu setelah kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persik Kediri, Rabu. Namun, satu hari setelahnya, Persib kembali mengambil alih posisi pertama setelah kemenangan "comeback" mereka atas tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 4-2.

Pada laga pekan ke-31 ini, Persib dan Borneo akan bermain di kandang, dengan Persib akan bermain lebih dulu pada Senin (4/5) melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 15.30 WIB, sementara Borneo akan bermain keesokan harinya menghadapi Persita Tangerang pukul 19.00 WIB di Stadion Segiri Samarinda.

Lawan Persib, PSIM, sedang dalam performa negatif setelah mereka tak menang dalam tujuh laga terakhirnya atau hanya mengantongi satu kemenangan dalam 13 laga terakhir.

Sementara untuk lawan Borneo, Persita, tim asuhan Carlos Pena itu baru kembali ke jalur kemenangan setelah meraih tiga poin penuh dalam skor 1-0 melawan tuan rumah PSIM. Sebelum kemenangan itu, Persita menelan kekalahan dengan skor 0-1 dalam empat laga terakhir.

Di sisi lain, peluang juara secara matematis juga masih dimiliki oleh Persija Jakarta yang menghuni peringkat ketiga dengan 62 poin.

Pada pekan ini, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut akan tandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin pukul 19.00 WIB.