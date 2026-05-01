Persija Jakarta Lakoni 4 Laga Krusial Mei 2026, Ada Duel Klasik vs Persib Bandung!

Kompetisi Super League 2025/2026 memasuki pekan-pekan krusial. Masing-masing tim termasuk Persija Jakarta hanya tinggal menyisakan empat laga tersisa, yang akan dimainkan pada Mei 2026.

Persija Jakarta saat ini masih terkunci di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 62 poin, terpaut enam angka dari Persib Bandung serta Borneo FC yang sedang memimpin puncak klasemen. Secara matematis, Macan Kemayoran masih bisa mengudeta dua tim pemuncak tersebut.

Namun, agaknya misi tersebut cukup berat. Persija Jakarta wajib menyapu bersih empat pertandingan tersisa dengan hasil kemenangan, sembari berharap Persib Bandung dan Borneo FC terpeleset.

Masalah lainnya, Macan Kemayoran juga harus menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh pada empat laga sisa pada Mei 2026. Persija Jakarta akan menjalani dua pertandingan kandang dan dua laga tandang.

Perjalanan Persija Jakarta pada bulan Mei ini ditandai dengan laga tandang melawan Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Macan Kemayoran akan bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Senin (4/5/2026) mendatang.

Kemenangan wajib Rizky Ridho dan kolega raih demi menjaga asa merebut gelar juara, sekaligus menjadikan modal penting untuk melakoni pertandingan pekan ke-32. Pasalnya, Persija Jakarta akan menjalani pertandingan sangat bergengsi di pekan tersebut.

Persija Jakarta akan menghadapi sang rival Persib Bandung pada Minggu (10/5/2026). Macan Kemayoran akan bertindak sebagai tuan rumah dalam duel bertajuk El Clasico tersebut. Belum diketahui laga tersebut akan digelar, namun kemungkinan besar akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.