Antara
Jumat, 1 Mei 2026 | 21.58 WIB

Jadwal Super League: Persib vs PSIM, Borneo vs Persita

Ilustrasi skuad Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com–Persaingan juara BRI Super League 2025/2026 akan berlanjut mulai akhir pekan ini. Kompetisi sepak bola teratas di Indonesia ini memasuki pekan ke-31.

Dilansir dari Antara, saat ini, Persib Bandung dan Borneo FC menjadi dua tim terfavorit untuk menjadi juara musim ini, setelah kedua tim ini mengoleksi poin yang sama, yaitu 69 poin. Maung Bandung menghuni posisi pertama karena menang head-to-head dengan Pesut Etam.

Borneo FC sempat menggeser Persib dari puncak klasemen untuk sementara waktu setelah kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persik Kediri, Rabu (29/4). Namun, satu hari setelahnya, Persib kembali mengambil alih posisi pertama setelah kemenangan comeback mereka atas tuan rumah Bhayangkara FC dengan skor 4-2.

Pada laga pekan ke-31 ini, Persib dan Borneo FC akan bermain di kendang. Persib akan bermain lebih dulu pada Senin (4/5) melawan PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 15.30 WIB. Sementara Borneo FC akan bermain keesokan harinya menghadapi Persita Tangerang pukul 19.00 WIB di Stadion Segiri Samarinda.

Lawan Persib, PSIM, sedang dalam performa negatif setelah mereka tak menang dalam tujuh laga terakhir atau hanya mengantongi satu kemenangan dalam 13 laga terakhir.

Sementara untuk lawan Borneo, Persita, tim asuhan Carlos Pena itu baru kembali ke jalur kemenangan setelah meraih tiga poin penuh dalam skor 1-0 melawan tuan rumah PSIM. Sebelum kemenangan itu, Persita menelan kekalahan dengan skor 0-1 dalam empat laga terakhir.

Di sisi lain, peluang juara secara matematis juga masih dimiliki Persija Jakarta yang menghuni peringkat ketiga dengan 62 poin. Pada pekan ini, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut akan tandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin pukul 19.00 WIB.

Laga pekan ke-31 akan dibuka dengan laga antara Persebaya Surabaya dengan PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo besok Sabtu (2/5) pukul 15.30 WIB.

Jadwal pertandingan Super League pekan ke-31

Sabtu (2/5)

