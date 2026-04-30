Sesuai Prediksi Fabio Lafundes! Persik Kediri Menari, Borneo FC Mencuri

JawaPos.com - Borneo FC melanjutkan tren positif di kompetisi Liga 1 Indonesia 2025/2026. Pesut Etam sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4/2026), usai menaklukkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan tim asal Samarinda dicetak Koldo Obieta yang memaksimalkan umpan Mariano Peralta pada babak kedua. Hasil ini memastikan Borneo FC menggeser Persib Bandung dari puncak klasemen sementara.

Tambahan tiga poin membuat Borneo FC kini mengoleksi 69 poin, unggul tiga angka dari Persib yang baru akan menjalani laga pekan ke-30 menghadapi Bhayangkara FC, Kamis (30/4/2026). Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengakui laga di Kediri berjalan sesuai prediksi: sulit dan penuh tekanan dari tuan rumah.

"Sudah saya katakan dalam preskon sebelum pertandingan bahwa tidak akan mudah meraih poin di sini (Kediri). Tuan rumah bermain cukup bagus dan banyak menciptakan peluang. Tapi beruntung kami bisa mencetak gol pada babak kedua," ungkapnya.

Eks pelatih Madura United itu memuji kedisiplinan anak asuhnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.

"Hasil ini membuat saya senang karena kami terus berjuang di papan atas. Saya bersyukur dan apresiasi kepada pemain karena berhasil menjalani strategi seperti yang kami inginkan," ucap Lefundes.