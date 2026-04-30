Sesuai Prediksi Fabio Lafundes! Persik Kediri Menari, Borneo FC Mencuri

Borneo FC rebut posisi puncak klasemen Super League dari Persib Bandung. (Borneo FC)
JawaPos.com - Borneo FC melanjutkan tren positif di kompetisi Liga 1 Indonesia 2025/2026. Pesut Etam sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4/2026), usai menaklukkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0.
Gol tunggal kemenangan tim asal Samarinda dicetak Koldo Obieta yang memaksimalkan umpan Mariano Peralta pada babak kedua. Hasil ini memastikan Borneo FC menggeser Persib Bandung dari puncak klasemen sementara.
Tambahan tiga poin membuat Borneo FC kini mengoleksi 69 poin, unggul tiga angka dari Persib yang baru akan menjalani laga pekan ke-30 menghadapi Bhayangkara FC, Kamis (30/4/2026). Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengakui laga di Kediri berjalan sesuai prediksi: sulit dan penuh tekanan dari tuan rumah.
"Sudah saya katakan dalam preskon sebelum pertandingan bahwa tidak akan mudah meraih poin di sini (Kediri). Tuan rumah bermain cukup bagus dan banyak menciptakan peluang. Tapi beruntung kami bisa mencetak gol pada babak kedua," ungkapnya.
Eks pelatih Madura United itu memuji kedisiplinan anak asuhnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.
"Hasil ini membuat saya senang karena kami terus berjuang di papan atas. Saya bersyukur dan apresiasi kepada pemain karena berhasil menjalani strategi seperti yang kami inginkan," ucap Lefundes.
Kemenangan ini sekaligus mempertegas konsistensi Borneo FC dalam persaingan papan atas musim ini, sekaligus membuka peluang memperlebar jarak di puncak klasemen, bergantung pada hasil yang diraih Persib pada laga berikutnya. (riz)
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun