Andre Rizal Hanafi
Kamis, 14 Mei 2026 | 18.09 WIB

Duel Persik vs Persija Jadi Laga Spesial, Marcos Reina Targetkan Tiga Poin di Kediri

Marcos Reina pelatih Persik Kediri. (Istimewa)

JawaPos.com - Persik Kediri menatap serius pertandingan menghadapi Persija Jakarta pada pekan lanjutan BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5), menjadi laga kandang terakhir Macan Putih musim ini dan diharapkan berakhir dengan kemenangan.

Meski sudah memastikan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan, Persik tetap memiliki motivasi besar untuk menutup laga kandang dengan hasil positif.

Kehadiran Persija Jakarta sebagai lawan juga membuat pertandingan diprediksi berjalan menarik sejak menit awal.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menyebut laga melawan Persija selalu memiliki atmosfer berbeda. Menurutnya, Macan Kemayoran merupakan salah satu tim besar di kompetisi sehingga pertandingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya.

“Melawan Persija Jakarta selalu menjadi pertandingan penting bagi kami. Mereka salah satu tim terbaik di liga. Jadi ini akan menjadi laga sangat istimewa,” ujar Marcos Reina dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan timnya tidak ingin menganggap enteng pertandingan walaupun posisi klasemen sudah relatif aman. Ia ingin para pemain tetap menjaga mentalitas kompetitif hingga akhir musim.

Selain itu, Marcos Reina juga ingin memberikan hadiah spesial untuk para pendukung Persik Kediri yang selama ini setia mendukung tim di Stadion Brawijaya.

Pentingnya Dukungan Persikmania

Dukungan Persikmania dianggap menjadi salah satu faktor penting perjalanan tim sepanjang musim ini.

“Ini pertandingan terakhir kami di kandang. Kami ingin memberikan kemenangan untuk para suporter dan semua yang datang mendukung tim. Jadi kami akan mencoba memberikan yang terbaik,” katanya.

