Persik Kediri Bidik Kemenangan di Laga Kandang Terakhir, Tugas Berat Marcos Reina Hadapi Persija Jakarta

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres (tengah) bersama Ezra Walian (kiri) dan Fransisco Carneiro Kiko (kanan). (Antara)
JawaPos.com – Persik Kediri membidik kemenangan saat menjamu Persija Jakarta pada laga kandang terakhir Super League musim 2025-2026 di Stadion Brawijaya (16/5).
Meski Macan Putih telah memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan, pertandingan menghadapi Persija tetap dinilai penting untuk menutup musim kandang dengan hasil positif.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, mengatakan duel menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga spesial bagi timnya. Selain menghadapi salah satu tim besar di Super League, Persik juga ingin mempersembahkan kemenangan bagi para suporter.
"Melawan Persija selalu menjadi pertandingan penting bagi kami. Mereka salah satu tim terbaik di liga, jadi ini akan menjadi laga spesial," ujar Marcos Reina.
Dia menambahkan, pertandingan tersebut menjadi laga kandang terakhir Persik musim ini. Karena itu, kemenangan dinilai penting untuk memberikan penutup manis di hadapan pendukung sendiri.
"Ini pertandingan terakhir kami di kandang. Kami ingin memberikan kemenangan untuk para suporter dan semua yang datang mendukung tim. Jadi, kami akan mencoba memberikan yang terbaik," katanya.
Meski pertandingan tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi klasemen, Marcos memastikan timnya tetap menatap serius duel melawan Persija.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat