Persik Kediri Bidik Kemenangan di Laga Kandang Terakhir, Tugas Berat Marcos Reina Hadapi Persija Jakarta

JawaPos.com – Persik Kediri membidik kemenangan saat menjamu Persija Jakarta pada laga kandang terakhir Super League musim 2025-2026 di Stadion Brawijaya (16/5).

Meski Macan Putih telah memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan, pertandingan menghadapi Persija tetap dinilai penting untuk menutup musim kandang dengan hasil positif.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, mengatakan duel menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga spesial bagi timnya. Selain menghadapi salah satu tim besar di Super League, Persik juga ingin mempersembahkan kemenangan bagi para suporter.

"Melawan Persija selalu menjadi pertandingan penting bagi kami. Mereka salah satu tim terbaik di liga, jadi ini akan menjadi laga spesial," ujar Marcos Reina.

Dia menambahkan, pertandingan tersebut menjadi laga kandang terakhir Persik musim ini. Karena itu, kemenangan dinilai penting untuk memberikan penutup manis di hadapan pendukung sendiri.

"Ini pertandingan terakhir kami di kandang. Kami ingin memberikan kemenangan untuk para suporter dan semua yang datang mendukung tim. Jadi, kami akan mencoba memberikan yang terbaik," katanya.