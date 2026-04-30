Menang atas Persik, Borneo FC Catatkan Statistik Luar Biasa Pekan 30

JawaPos.com - Borneo FC mampu meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri (29/4), pada pekan 30 Super League. Kemenangan tersebut tak hanya membuat mereka merebut puncak klasemen dari Persib Bandung, melainkan juga catatakan rekor apik di tiga statistik.

Meski hanya mencetak satu gol buah dari tendangan sang bintang, Mariano Peralta, torehan tersebut sudah memastikan Borneo FC merebut status tim paling produktif dari Malut United di pekan 30 Super League dengan 62 gol. Dengan kemasukan 28 gol, Borneo FC juga menjadi tim dengan selisih gol terbaik, yakni 34.

Tak hanya sampai di situ, kemenangan atas Persik di Kota Kediri membuat Komang Teguh dan kawan-kawan menjadi tim terbaik di laga tandang atau away menggeser Persija Jakarta. Sebanyak 15 laga bermain sebagai tamu, Borneo FC meraih sembilan kemenangan, dua seri, dan empat kekalahan setelah mengumpulkan 29 poin.

Adapun Persija Jakarta berada di posisi dua tim terbaik di laga tandang dengan 28 poin juga dari 15 pertandingan.

Catatan apik statistik lain juga ditorehkan Borneo FC dengan menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih lima kemenangan beruntun dalam lima laga terakhir. 15 poin yang terkumpul membuat mereka mampu mengudeta Persib dari puncak klasemen sementara.