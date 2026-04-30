Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 30 April 2026 | 18.15 WIB

Menang atas Persik, Borneo FC Catatkan Statistik Luar Biasa Pekan 30

Pemain Borneo FC Mariano Peralta. (Instagram/@borneofc)

 

JawaPos.com - Borneo FC mampu meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri (29/4), pada pekan 30 Super League. Kemenangan tersebut tak hanya membuat mereka merebut puncak klasemen dari Persib Bandung, melainkan juga catatakan rekor apik di tiga statistik.

Meski hanya mencetak satu gol buah dari tendangan sang bintang, Mariano Peralta, torehan tersebut sudah memastikan Borneo FC merebut status tim paling produktif dari Malut United di pekan 30 Super League dengan 62 gol. Dengan kemasukan 28 gol, Borneo FC juga menjadi tim dengan selisih gol terbaik, yakni 34.

Tak hanya sampai di situ, kemenangan atas Persik di Kota Kediri membuat Komang Teguh dan kawan-kawan menjadi tim terbaik di laga tandang atau away menggeser Persija Jakarta. Sebanyak 15 laga bermain sebagai tamu, Borneo FC meraih sembilan kemenangan, dua seri, dan empat kekalahan setelah mengumpulkan 29 poin.

Adapun Persija Jakarta berada di posisi dua tim terbaik di laga tandang dengan 28 poin juga dari 15 pertandingan.

Catatan apik statistik lain juga ditorehkan Borneo FC dengan menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih lima kemenangan beruntun dalam lima laga terakhir. 15 poin yang terkumpul membuat mereka mampu mengudeta Persib dari puncak klasemen sementara.

Statistik Apik Borneo FC hingga Pekan 30 

  • Kemenangan terbanyak dengan 22 tertandingan
  • Lima kemenangan beruntun di lima laga terakhir
  • Tim paling produktif dengan 62 gol
  • Tim dengan selisih gol terbaik dengan 34 gol
  • Tim terbaik di laga tandang dengan raihan 29 poin
Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Wajib Sapu Bersih! Marc Klok Tegaskan Target 5 Kemenangan, Bojan Hodak Sindir Keberuntungan Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Wajib Sapu Bersih! Marc Klok Tegaskan Target 5 Kemenangan, Bojan Hodak Sindir Keberuntungan Borneo FC

Kamis, 30 April 2026 | 15.52 WIB

Digeser Borneo FC, Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tetap Fokus Hadapi Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Digeser Borneo FC, Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tetap Fokus Hadapi Bhayangkara FC

Kamis, 30 April 2026 | 12.43 WIB

Update Klasemen Super League! Borneo FC Kudeta Persib Bandung, Madura United Keluar dari Zona Merah - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League! Borneo FC Kudeta Persib Bandung, Madura United Keluar dari Zona Merah

Kamis, 30 April 2026 | 01.39 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore