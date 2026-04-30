Digeser Borneo FC, Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tetap Fokus Hadapi Bhayangkara FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib)
JawaPos.com–Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan, timnya tidak ingin terlalu memikirkan perubahan posisi klasemen sementara BRI Super League 2026. Menjelang laga menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-30, Hodak meminta skuadnya tetap fokus pada pertandingan sendiri.
Perubahan klasemen terjadi setelah Borneo FC meraih kemenangan 1-0 atas Persik Kediri pada Rabu (29/4). Hasil tersebut membuat Borneo FC sementara naik ke puncak klasemen dengan selisih tiga poin.
Dikutip dari persib.co.id, Hodak mengaku tidak terlalu memantau pertandingan tersebut. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, dia mengaku baru mengetahui hasil laga dari informasi yang diterimanya setelah pertandingan selesai.
Menurut pelatih asal Kroasia itu, situasi persaingan ketat di papan atas klasemen bukan hal baru bagi timnya. Selama beberapa musim terakhir, Persib sudah terbiasa berada dalam tekanan persaingan perebutan gelar.
Hodak juga sempat menyinggung soal keputusan penalti dalam pertandingan Borneo FC kontra Persik Kediri. Dia mendengar adanya perbincangan mengenai situasi yang dianggap mirip dengan kejadian saat Persib menghadapi Borneo FC sebelumnya. Namun kali ini, keputusan wasit disebut berbeda.
Walau menyinggung hal tersebut, Hodak tidak ingin timnya larut memikirkan faktor di luar pertandingan. Baginya, fokus utama Persib saat ini adalah menjaga konsistensi permainan dan meraih hasil maksimal saat menghadapi Bhayangkara FC.
Pertandingan melawan Bhayangkara FC diprediksi tidak akan berjalan mudah. Selain bermain di kandang lawan, Persib juga dituntut menjaga momentum positif di tengah ketatnya persaingan menuju akhir musim.
Hodak berharap para pemain tetap menjaga konsentrasi dan tidak terbebani situasi klasemen. Dia ingin timnya tampil disiplin dan menunjukkan karakter permainan yang selama ini menjadi kekuatan Persib.
Laga kontra Bhayangkara FC akan digelar pada Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu laga penting bagi Persib dalam upaya menjaga peluang bersaing di jalur perebutan gelar Super League 2026.
