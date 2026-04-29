Update Klasemen Super League! Borneo FC Kudeta Persib Bandung, Madura United Keluar dari Zona Merah

JawaPos.com–Dua pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 pada Rabu (29/4) mengubah situasi papan klasemen. Borneo FC kini memimpin persaingan gelar juara usai bungkam Persik Kediri.

Borneo FC baru saja menuntaskan pertandingan tandang kontra Persik Kediri di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4) sore WIB, tim berjulukkan Pesut Etam itu menang tipis dengan skor 1-0.

Gol kemenangan Borneo FC dicetak lewat Koldo Obieta pada menit ke-55 setelah berhasil mengkonversi umpan matang dari Mariano Peralta. Persik Kediri sejatinya tampil impresif, dengan menciptakan banyak peluang dalam laga tersebut. Akan tetapi, seluruh peluang yang diciptakan tidak ada yang berbuah gol.

Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Borneo FC. Tambahan tiga poin ini berhasil membawa Pesut Etam menggusur Persib Bandung dari puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.

Borneo FC saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 69 poin. Tim asuhan Fabio Lefundes itu unggul tiga angka atas Persib Bandung di posisi kedua, yang belum memainkan pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Persib Bandung dijadwalkan memainkan laga pekan ke-30 melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB. Jika tim berjuluk Pangeran Biru itu menang, peta persaingan juara akan kembali berubah.

Jika menang, Persib Bandung akan kembali ke puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Perolehan poin mereka akan sama seperti Borneo FC, yakni 69. Hanya saja, Pangeran Biru unggul dari segi head to head dari Pesut Etam sehingga berhak menjadi pemuncak.

Sementara, persaingan panas juga tersaji pada papan bawah klasemen alias zona degradasi. Persaingan panas itu terjadi setelah Madura United menang atas Semen Padang di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, pada Rabu (29/4) sore WIB.